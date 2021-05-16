Kudüs'teki sinagog ayini sırasında tribün çökerek yerle bir oldu!

Filistin’in Batı Şeriada yaşayan yahudilerinin yaşadığı Givat Ze'ev’deki bulunan bir sinagogda ayin yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Oturma yerlerinin çökmesiyle tribün yerle bir oldu ve üzerinde olan insanlar çöken tribünün altında kaldı.
Diğer taraftan ayin sırasında sinagogda 650 kişi olduğu kaydedilirken, sinagogun henüz yapım aşamasında olduğu ve bugün ilk defa yahudi vatandaşların toplanarak bir ayin düzenlendiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 16.05.2021 23:05