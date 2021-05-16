Kudüs’te Filistinlilere ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

’ün Shuafat Mahallesi’nde ikamet etmekte olanyerleşimciler,e ateş açtı. Ortada hiçbir tartışma yokken aniden uzun namlulu silahlarla Filistinlilere ateş açan Yahudi yerleşimciler dehşet saçtı. Ateşli saldırı sonucu 2 Filistinli yaralandı. Paniğe kapılan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına dair bir açıklama yapılmadı.