Kudüs’te Filistinlilere ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

16 Mayıs 2021 Pazar 21:50
Kudüs
’ün Shuafat Mahallesi’nde ikamet etmekte olan Yahudi
yerleşimciler, Filistinliler
e ateş açtı. Ortada hiçbir tartışma yokken aniden uzun namlulu silahlarla Filistinlilere ateş açan Yahudi yerleşimciler dehşet saçtı. Ateşli saldırı sonucu 2 Filistinli yaralandı. Paniğe kapılan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına dair bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 16.05.2021 21:50
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