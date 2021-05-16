İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kudüs’te Filistinlilere ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

Kudüs’te yaşamakta olan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:50
Kudüs’te Filistinlilere ateş açıldı, 2 kişi yaralandı
Takip Et:

Kudüs’ün Shuafat Mahallesi’nde ikamet etmekte olan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ateş açtı. Ortada hiçbir tartışma yokken aniden uzun namlulu silahlarla Filistinlilere ateş açan Yahudi yerleşimciler dehşet saçtı. Ateşli saldırı sonucu 2 Filistinli yaralandı. Paniğe kapılan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına dair bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KudüsFilistinlilerYahudiSilahlı Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thodex Vurgunu Özer için Sayılı Günler
Thodex Vurgunu Özer için Sayılı Günler
Ronaldo ve Takımı Arasındaki Gerginliğin Nedeni Ferrari Oldu
Ronaldo ve Takımı Arasındaki Gerginliğin Nedeni Ferrari Oldu

Popüler Haberler

ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 16 Mayıs 2021 Pazar geri ödeme tablosu
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Mayıs 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mayıs 2021
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayıs 16 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle!
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Kimler fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 16 Mayıs 2021 Pazar 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu doğum tarihi
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası
Kefaret dizisi Zühre karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Kar kimdir?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.