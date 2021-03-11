Kritik Suriye görüşmesinde Türkiye Rusya ve Katar arasında anlaşma sağlandı

Suriye'ye yapılması planlanan destek ile ilgili Türkiye, Katar ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Yapılan kritik görüşme sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üç ülkenin Suriye'de gerçekleştirilen ayrılıkçılık girişimleriyle ilgili başlatılacak mücadele kapsamında anlaşma sağladığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise toplantı sonrasında taptığı açıklamasında Rusya, Türkiye ve Katar'ın, Suriye konusunda ortak bir anlaşma sağladığını ve bir sonraki toplantının da Türkiye'de gerçekleştirilmesi için de mutabık kalındığını belirtti.
Son Güncelleme: 11.03.2021 14:19