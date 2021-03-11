İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti

Kritik Suriye görüşmesinde Türkiye Rusya ve Katar arasında anlaşma sağlandı

Türkiye, Katar ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında düzenlenen üçlü toplantı sonrası üç ülkenin Suriye konusunda bir anlaşma sağladıkları bildirildi.

11 Mart 2021 Perşembe 14:19
Kritik Suriye görüşmesinde Türkiye Rusya ve Katar arasında anlaşma sağlandı
Takip Et:

Suriye'ye yapılması planlanan destek ile ilgili Türkiye, Katar ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Yapılan kritik görüşme sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üç ülkenin Suriye'de gerçekleştirilen ayrılıkçılık girişimleriyle ilgili başlatılacak mücadele kapsamında anlaşma sağladığını söyledi.

Türkiye, Katar ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Suriye konusunda bugün yeni bir istişare sürecine geçtiklerini ve amaçlarının Suriye'de kalıcı barış süreci başlatmak olduğunu söyledi. 3.6 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını ve yaklaşık olarak 6 milyon Suriyeli'nin barınaklara ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, insani yardımlarda tüm AB ülkelerinin daha esnek olmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise toplantı sonrasında taptığı açıklamasında Rusya, Türkiye ve Katar'ın, Suriye konusunda ortak bir anlaşma sağladığını ve bir sonraki toplantının da Türkiye'de gerçekleştirilmesi için de mutabık kalındığını belirtti.



Son Güncelleme: 11.03.2021 14:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaKatarSuriyeAnlaşmaDışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs Bolivya'da uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı!
Otobüs Bolivya'da uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı!
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı
ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?

Popüler Haberler

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı Çağrı Atakan yarışmadan yollanacak mı?
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
Reyting sonuçları 10 Mart Çarşamba TV'de en çok ne izlendi? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?
Adem Bozkurt kimdir? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu, cinayet şüphelileri kimler?
Bugün hangi maçlar var? 11 Mart Perşembe kimin maçı var?
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Müge Anlı 11 Mart Perşembe canlı yayını bugün ATV canlı yayın linki ve YOUTUBE
Gönül Dağı Fadime kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Melis Çınar hakkında bilgiler
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin anlamı
2020 Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Araç haciz rehin ve tedbir sorgulama işlemleri nereden ve nasıl yapılır?
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Şehit haberlerinin geldiği İdlib neresidir? İdlib haritadaki yeri ve konumu
Akrep dizisi gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep dizisi hangi gün yayınlanıyor?
Malta'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Canlı yayında açıkladı!
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2021
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
EYT yasası çıkarsa kimleri kapsar? 2021
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Mart 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.