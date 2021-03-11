Kritik Suriye görüşmesinde Türkiye Rusya ve Katar arasında anlaşma sağlandı

Suriye'ye yapılması planlanan destek ile ilgili Türkiye, Katar ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Yapılan kritik görüşme sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üç ülkenin Suriye'de gerçekleştirilen ayrılıkçılık girişimleriyle ilgili başlatılacak mücadele kapsamında anlaşma sağladığını söyledi.

Türkiye, Katar ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Suriye konusunda bugün yeni bir istişare sürecine geçtiklerini ve amaçlarının Suriye'de kalıcı barış süreci başlatmak olduğunu söyledi. 3.6 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını ve yaklaşık olarak 6 milyon Suriyeli'nin barınaklara ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, insani yardımlarda tüm AB ülkelerinin daha esnek olmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise toplantı sonrasında taptığı açıklamasında Rusya, Türkiye ve Katar'ın, Suriye konusunda ortak bir anlaşma sağladığını ve bir sonraki toplantının da Türkiye'de gerçekleştirilmesi için de mutabık kalındığını belirtti.