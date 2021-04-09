Kraliyet ailesi yasta! Kraliçe 2'inci Elizabeth'in eşi Prens Philip yaşamını yitirdi

İngiltere kraliyet ailesini yasa boğan bir ölüm haberi duyuruldu. Buckingham Sarayı yetkilileri tarafından yapılan yazılı duyuruda Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

99 yaşında vefat eden Prens Philip'in neden öldüğü ve cenaze töreninin nasıl yapılacağı ile ilgili geniş bir bilgilendirme ise ilerleyen saatler içerisinde yapılacağı ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Majesteleri Kraliçe'nin çok sevdiği eşi Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in hayatını kaybetmesiyle ilgili duyduğu büyük üzüntüyle duyurduğu ve majestelerinin bu sabah saatlerinde Windsor Kalesi'nde bulunduğu sırada huzur içinde vefat ettiği ifadeleri yer aldı.