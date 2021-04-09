İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Kraliyet ailesi yasta! Kraliçe 2'inci Elizabeth'in eşi Prens Philip yaşamını yitirdi

Kraliçe 2'inci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haber, Buckingham Sarayı tarafından duyuruldu.

09 Nisan 2021 Cuma 14:56
Kraliyet ailesi yasta! Kraliçe 2'inci Elizabeth'in eşi Prens Philip yaşamını yitirdi
Takip Et:

İngiltere kraliyet ailesini yasa boğan bir ölüm haberi duyuruldu. Buckingham Sarayı yetkilileri tarafından yapılan yazılı duyuruda Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

99 yaşında vefat eden Prens Philip'in neden öldüğü ve cenaze töreninin nasıl yapılacağı ile ilgili geniş bir bilgilendirme ise ilerleyen saatler içerisinde yapılacağı ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Majesteleri Kraliçe'nin çok sevdiği eşi Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in hayatını kaybetmesiyle ilgili duyduğu büyük üzüntüyle duyurduğu ve majestelerinin bu sabah saatlerinde Windsor Kalesi'nde bulunduğu sırada huzur içinde vefat ettiği ifadeleri yer aldı.




Son Güncelleme: 09.04.2021 14:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kraliçe 2inci ElizabethPrens PhilipHayatını KaybettiPrens Philip Kaç Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!
Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!

Popüler Haberler

Erken emekli olmak isteyenler neler yapmalıdır? 2021 Erken emeklilik şartları
SGK askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? 2021 Askerlik borçlanması nasıl ödenir?
Show TV Çocuktan Al Haberi çocukları kimler?
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2021 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu mu?
Beni Bırakma Sıla yeni sezonda dizide olmayacak mı? Sude Doğar diziden ayrıldı mı?
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2021
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2021 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin’i kim canlandırıyor? Onur Şan'ın biyografisi
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2021 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!
Değerli konut vergisi nasıl hesaplanır? 2021 Değerli konut vergisi nasıl ödenir?
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2021 fakirlik maaşı alma şartları
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 9 Nisan 2021 Cuma
Tarım kredisi çekmek için gerekli evraklar ve çiftçi tarım kredisi için en uygun bankalar
Aboubakar neden Disiplin Kuruluna sevk edildi? Aboubakar ne yaptı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.