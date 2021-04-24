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Kraliçe II. Elizabeth'in aracı satışa çıkarıldı

Geçen günler içerisinde 95 yaşını dolduran Kraliçe II. Elizabeth, Bentley markalı aracını satışa çıkardığını duyurdu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in araçlarından Bentley Mulsanne satışa çıkarıldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:19
Kraliçe II. Elizabeth'in aracı satışa çıkarıldı
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Aracın satılık ilanı içeriğinde 2015 model ve 3.987 kilometrede olduğu bilgisine yer verildi.

Braley Motor Car firması tarafınca satışa konulan Kraliçe Elizabeth’in aracı için 200.000 sterlin (Yaklaşık 2.3 milyon TL) tutarında miktar istenmektedir.

Aracı satılığa koyan Bramley firması Pazarlama Müdürü Jack Morgan-Jones, MailOnline’a açıklama yaptı. Jones şu ifadesinde Kraliyet ailesine ait araçların ellerinde olduğu için şanslı olduklarını belirtti. Geçen sene Obama ailesini eyalet ziyaretleri esnasında taşınması için kullanılan bir Range Rover’ı da sattıklarını ve onu ünlü Prens Philip’in kullandığını vurguladı.

Morgan konuşmasının devamında Majestelerine ait olan Bentley’in çok özel bir araç olduğunu, temel olarak standart Mulsanne’dan farklı olmadığını fakat Kraliçenin elinde olduğundan dolayı harika bir geçmişinin olduğunu ve durumun çok hoş olduğu ifadelerine yer verdi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:19
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Anahtar Kelimeler:
Kraliçe II. ElizabethSatılık
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