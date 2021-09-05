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Kraliçe Elizabeth ölümünün ardından nereye gömülecek?

Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra izlenecek gizli protokol ortaya çıktı. Kraliçenin ölümünün ardından izlenecek olan 10 günlük protokol, ‘Londra Köprüsü çöktü’ gizli mesajı ile başlayacak. Kraliçe Elizabeth öldüğü zaman nereye gömülecek?

05 Eylül 2021 Pazar 15:00
Kraliçe Elizabeth ölümünün ardından nereye gömülecek?
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İngiliz Kraliyet ailesi son zamanlarda isminden sıkça söz ettiriyor. Gerek yaşadığı skandallarla gerek yaşadığı kayıplarla. Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’ya taşınması, Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in ölümü ve Prens Andrew ile ilgili çıkan cinsel taciz davaları, İngiliz Kraliyet ailesinin yaşadığı olaylardan bazıları.

İngiltere’de yaşanan son sıcak gündem ise Kraliçe’nin ölümü ve ölümünden sonra uygulanacak olan 10 günlük protokolü içeren gizli planların gün yüzüne çıkması oldu. Politico’nun elde ettiği belgelere göre Kraliçe’nin ölümünden sonra yürütülecek olan protokolle ilgili plana ‘London Bridge’ yani Londra Köprüsü adı verildi.

Başbakan telefonla aranacak

Covid-19 salgınından dolayı hazırlanan protokolün güncellendiği öğrenildi. Bu plana göre Kraliçe Elizabeth hayatını kaybettiği zaman Başbakan’a bu olay telefonla bildirilecek. Başbakan’a Kraliçe’nin ölümü ise şifreli bir kod ile iletilecek. Bu kodun ‘Londra Köprüsü çöktü’ olduğu öğrenildi.

Başbakan, aldığı bu mesajdan sonra resmi bir duyuru yapacak ve ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirilecek. Ardından canlı yayında açıklama yapacak. Bu sırada Kraliyet ailesinin web sitesi, sosyal medya hesapları ve hükümete ait tüm siteler, matemin rengi olarak düşünülen siyaha bürünecek.

Prens Charles Kral olacak

Kraliçe Elizabeth’in ölümün ardından, ertesi gün tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens Charles Kral olarak ilan edilecek. Kraliçe’nin naaşı Buckingham Sarayı’ndaki Taht Odası’na getirilecek.

Yapılan planlamanın 3. gününde Kral olan Charles, Birleşik Krallık turuna çıkacak. İngiltere parlamentosu, İskoçya parlamentosu, Kuzey İrlanda parlamentosu ve Galler parlamentosuna gidecek.

Kraliçe 10.günde Prens Philip’in yanına gömülecek

Westminster Sarayı’na, Kraliçe’nin ölümünün 6. gününde taşınacak olan cenazesi 3 gün boyunca sergilenecek ve günün 23 saati halk ziyaretine izin verilecek.

Ziyaret boyunca geçen üç gün sonunda Kraliçe’nin cenazesi Windsor Kalesi’nde düzelecek olan cenaze töreni için oraya götürülecek. Ölümünün onuncu gününde St. George Şapeli’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından eşi Prens Philip’in yanına gömülecek.


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
Kraliçe Elizabethİngiliz Kraliyet AilesiIngiltere
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