Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?

Kraliçe 2’inci Elizabeth’in eşi olan Prens Philip (99) hastanede gördüğü tedavisine devam ediyor. Bunun üzerine insanlar Prens Philip’in sağlık durumunun ne olduğu, hayatta olup olmadığı gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth’in eşi ve Edinburgh Dükü Prens Philip, geçen hafta sağlık açısından kendini iyi hissetmiyordu. Bu nedenle hastaneye kaldırıldı. Hastane tarafından vatandaşlara yapılan açıklama; Kral Edward VII Hastanesi’nde tedavi altında alınan Prens Philip’in enfeksiyon kaptığı söylenirken durumunun iyi olduğu lakin gözlemlenmek için hastaneden çıkışının yapılmadığı bildirildi. Peki kimdir Prens Philip?

Prens Philip hayatını kayıp mı etti?

Kraliyet Ailesi içerisinde hâlâ telaşlı bir bekleyiş hakimken; birçok kişi sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle Philip’in yakın bir zamanda hayatını kaybedeceğini konuşmakta. Hatta Kraliyet Ailesi bile olası bir Prens Philip’in ölümü neticesinde yapacaklarını planladı. Bunun adı ise ölüm planı olarak; Operasyon Fort Bridge olarak geçmektedir.

Operasyon Fort Bridge dahilinde olası bir ölüm senaryosunda izlenecek birtakım adımlar bulunmaktadır. Bunun dahilinde Prens Philip’in ölüm haberleri ilk olarak Buckingham Sarayı’nın resmi bir yayın kuruluşu olan BBC’ye vereceği haber kapsamında duyurulacak. Prens Philip’in hayatını kaybettiği ölümü gün içinde gerçekleşmiş dahi olsa yine de ertesi günün sabah saat; 08.00’de kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiş. Lakin ölümün gece yarısından sonrasında gerçekleşmesi durumunda haberin duyurulması için o gecenin sabahı değil ertesi gününün sabahı belirlenecek. Yani yine ertesi gün saat sabah 08.00’de kamuoyuna duyurulacak.

Kraliçe 2’inci Elizabeth’in hayat arkadaşı Prens Philip için yazılan ölüm senaryosu ne olacak?

Kraliçe 2’inci Elizabeth’in kocası olan Prens Philip’in ölüm senaryosu kapsamında; ölümünden sonrası için ülke genelinde 8 günlük bir ulusal yas ilanı söz konusu olacak. Buckingham Saray’ı içlerinde bulunmadan kalan bütün bayrakların yarıya indirilmesi planlanıyor. Kraliyet’in yas süresi ise yaklaşık 1 ay olacaktır. Bu süre zarfında Kraliçe 2. Elizabeth devlet işleriyle uğraşmayacak ve kendi yerine bir vekil atayabilecektir. Bunun dışında isteği dahilinde tahtı tamamen bırakabilme hakkına sahip olacaktır.

Ayrıyeten ölüm haberlerinin yayınlayacak olan spikerler ve muhabirlerinde siyah giyme gibi bir zorunluluğu bulunmakta. Ticari radyo istasyonları içinde yas ilanının geçilmesi zorunlu olarak belirlendi. Prens Philip; diğer Kraliyet üyelerinin dışında Wesminster Abbey veya Saint James Sarayı’Na defnedilmeyecek. Kendisi Windsor Kalesi’ne defnedilecektir. Defin işlemlerine ise halkın arasında ve resmi bir şekilde düzenlenecek olan törenlerin arkasından yapılacak.

Prens Philip kim?

Philip Mountbatten’ın doğum tarihi 10 Haziran 1921’dir. Kendisi Edinburgh Dükü olmakla birlikte Kraliçe 2’inci Elizabeth’in hayat arkadaşıdır. Doğarken kendisi için Danimarka ve Yunanistan’ın prensi unvanı verilmiştir. Armasında dahi hâlâ Yunanistan ile Danimarka Kraliyet bayrağı bulunmaktadır.

Philip, 20 Kasım 1947 tarihinde kral VI. George’un kızı olan 2’inci Elizabeth ile dünya evine girmiştir. Prens, unvanını babasından alan Philip; Kral unvanını taşımaz.

Onun dünyaya geldiği dönem için Danimarka ve Yunan Kraliyet aileleri devleti oluşturmakta ve devletin otoritesi olarak bulunmaktaydı. Lakin Yunanistan’da gerçekleştirilen ihtilal sonrasında Philip, henüz daha küçükken ailesiyle birlikte Yunanistan’dan sürülmüştür. İskoçya ile Almanya’nın okullarında Alman ve Yahudi öğretmenler tarafınca bir eğitim aldı. 18 yaşında İngiltere’nin Kraliyet Donanmasına katılım gösterdi.

16 Temmuz 1942 senesinde teğmen oldu. Aynı senenin Ekim ayı içerisinde, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinin biri olup; HMS Wallace gemisinde görev aldı. Sicilya işgalleri esnasında, Temmuz 1943 senesinde HMS Wallece adlı geminin ikinci komutanlık görevinde bulunan kişi bir gece düzenlenen bombardımandan gemiyi sağ salim kurtarmayı başarmıştır. 1944 senesinde, 27’inci Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosuna hizmet eden ve yeni destroyer olarak adlandıran HMS Whelp gemisine geçiş yapmıştır. Japonlar ile imzalanan teslim anlaşması esnasında Tokyo Körfezi’nde yer almıştır. 1946 senesinin Ocak zamanında Philip, Whelp gemisiyle birlikte Birleşik Krallık’a dönüş yapmıştır. Bunun ardından kendisi HMS Kraliyet Artgur, Wiltshire, Corsham Astsubay Okullarında Okutmanlık yaptı.

Savaşın ardından, Mart 1947 tarihinde Philip; tüm unvanlarından vazgeçerek İngiliz büyükannesi ile büyükbabasının soyadlarını aldı. Bunun ardından “Teğmen Philip Mountbatten” olarak anıldı. Aynı sene; Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile birlikte dünya evine girdi. Böylece tahtın varisiyle evlenmiş oldu. Evlendikleri gün, kendisyle His Royal Higness stili verilmiştir. Kraliçe 2. Elizabeth’in babası; dönemin Birleşik Krallık Kralı 6’ıncı George tarafından Edinburgh Dükü (Duke of Edinburgh) olarak atandı. 1952 senesinde babasının hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen 2. Elizabeth’e partnerlik eden Philip böylece deniz kariyerini tamamen bitirmiştir. Prens unvanlarının hepsinden feragat eden Philip, 1957 senesinde karısı 2. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atanmıştır. Philip Birleşik Krallık içerisinde en çok hizmette bulunan Monark Eşi olmuştur. Uzun bir zaman boyunca Cambridge ile Edinburgh Üniversitelerinin şansölyelliği görevini yapmıştır.