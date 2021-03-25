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Kovid-19'da mutasyonlu virüslere 3 yeni çeşidi daha eklendi!
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Kovid-19'da mutasyonlu virüslere 3 yeni çeşidi daha eklendi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan Brezilya’da, Kovid-19’un 3 yeni türü daha tespit edildi. Bu türlerinde ise daha önceden görülen 'P1' varyantından daha bulaşıcı ve daha güçlü olduğu belirtildi.

25 Mart 2021 Perşembe 10:13
Kovid-19'da mutasyonlu virüslere 3 yeni çeşidi daha eklendi!
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Brezilya Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli 'Bilim Kurulu'nun yaptığı bir araştırmada korkutucu sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonuçlarında Kovid-19’un mutasyon geçirerek değişmiş 3 yeni türünün tespit edildiği açıklandı. Araştırmayı yapan uzmanlar son varyantların ülkede daha önce tespit edilen 'P1' tipinden bunun daha güçlü ve daha çabuk bulaşan bir tür olduğunu belirttiler.

Brezilya'da aşılama yapılmış olan kişilerin aşılanmamış kişilerle temaslarında güçlü üreme alanları meydana gelirken ortaya çıkan yeni varyantların virüse karşı oluşturulan antikorları etkisiz hale getirmesinden korkuluyor. Mutasyonlu virüslerle ilgili inceleme yapan uzmanlar, tespit ettikleri yeni mutasyonların geçtiğimiz aylarda ilk olarak ülkelerinde çıkan 'P1' tipiyle karşılaştırma yapıldığı ve son varyantın diğerine göre daha güçlü görüldüğünü belirlediler.



Son Güncelleme: 25.03.2021 10:13
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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsMutasyon3 Yeni Tür
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