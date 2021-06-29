Koronaya yakalananları tehdit eden kara mantar kabusu devam ediyor!

Hindistan, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da kara mantar salgıyla başa çıkmaya çalışıyor. Hükümet 29 ayrı eyalette salgına karşı seferberlik ilan edilmesi yönünde bir çağrıda bulunurken uzmanlar kara mantar hastalığının koronavirüs tedavisinde kullanılan kullanılan steroidlerle aralarında bir bağlantı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Göz kararması yada renk değişikliği gibin görüldüğü kara mantar hastalığının bulanık görmenin yanı sıra göğüs ağrısı, nefes almada zorlanma belirtilerinin de görüldüğü belirtiliyor. Salgının son durumu hakkında bilgi veren Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde şimdiye kadar yaklaşık 40 bin 800 kişide kara mantar hastalığının görüldüğünü bildirirken basında yer alan haberlerde kara mantar hastalığına yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 85'inde daha önce Kovid-19 tespit edildiği yazıldı.

3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiği hastalığın ayrıca diyabet hastalarını da çok fazla etkilediği ve bu kişilerin hastalığa yakalanma risklerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Sinüsler, beyin ve akciğerleri büyük oranda etkileyen kara mantar hastalığının kanser hastaları ve HIV/AIDS'li kişilerin de bağışıklık sistemini ciddi şekilde zayıflatarak yaşamlarını tehdit ettiği belirtildi.