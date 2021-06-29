Koronaya yakalananları tehdit eden kara mantar kabusu devam ediyor!

Hindistan, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da kara mantar salgıyla başa çıkmaya çalışıyor. Hükümet 29 ayrı eyalette salgına karşı seferberlik ilan edilmesi yönünde bir çağrıda bulunurken uzmanlar kara mantar hastalığının koronavirüs tedavisinde kullanılan kullanılan steroidlerle aralarında bir bağlantı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.
3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiği hastalığın ayrıca diyabet hastalarını da çok fazla etkilediği ve bu kişilerin hastalığa yakalanma risklerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Sinüsler, beyin ve akciğerleri büyük oranda etkileyen kara mantar hastalığının kanser hastaları ve HIV/AIDS'li kişilerin de bağışıklık sistemini ciddi şekilde zayıflatarak yaşamlarını tehdit ettiği belirtildi.