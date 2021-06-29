İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...

Koronaya yakalananları tehdit eden kara mantar kabusu devam ediyor!

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da kara mantar salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüse yakalanmış kişilerde görülen hastalıkla ilgili verilen vaka ve ölüm bilgilerinin endişe verici boyutlarda olduğu görüldü.

29 Haziran 2021 Salı 09:39
Koronaya yakalananları tehdit eden kara mantar kabusu devam ediyor!
Takip Et:

Hindistan, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da kara mantar salgıyla başa çıkmaya çalışıyor. Hükümet 29 ayrı eyalette salgına karşı seferberlik ilan edilmesi yönünde bir çağrıda bulunurken uzmanlar kara mantar hastalığının koronavirüs tedavisinde kullanılan kullanılan steroidlerle aralarında bir bağlantı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Göz kararması yada renk değişikliği gibi belirtilerin görüldüğü kara mantar hastalığının bulanık görmenin yanı sıra göğüs ağrısı, nefes almada zorlanma belirtilerinin de görüldüğü belirtiliyor. Salgının son durumu hakkında bilgi veren Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde şimdiye kadar yaklaşık 40 bin 800 kişide kara mantar hastalığının görüldüğünü bildirirken basında yer alan haberlerde kara mantar hastalığına yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 85'inde daha önce Kovid-19 tespit edildiği yazıldı.

3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiği hastalığın ayrıca diyabet hastalarını da çok fazla etkilediği ve bu kişilerin hastalığa yakalanma risklerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Sinüsler, beyin ve akciğerleri büyük oranda etkileyen kara mantar hastalığının kanser hastaları ve HIV/AIDS'li kişilerin de bağışıklık sistemini ciddi şekilde zayıflatarak yaşamlarını tehdit ettiği belirtildi.


Son Güncelleme: 29.06.2021 09:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HindistanKara MantarSalgınBelirtileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!

Popüler Haberler

29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
ATV canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
29 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışında neler var?
29 Haziran 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı TRT Spor dizi, film ve programları
2021 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
Ev hanımlarına 370 bin TL hibe müjdesi
TOKİ açık satış 2021 Haziran listesi yayımlandı
Masum 438. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
SGK primleri toplu geri ğrim ödemesi başvuruları nereye nasıl yapılıyor? Prim iade isteği nasıl yapılır?
Star TV'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
29 Haziran 2021 Salı Atv yayın akışı: Dizi, film ve programları
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.