Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sebebi olarak görülen yarasalarda yeni bir virüs tespit edildiği bildirildi. Avustralya'da bulunan yarasaları inceleme altına alan bilim insanları bu hayvandan insanlara bulaşan ve bulaştıktan sonra önce felç eden daha sonra da ölümüne neden olan bir virüs saptadılar.

Bundan sonraki süreçte salgının potansiyel anlamda bir kaynağını bulmak için zamana karşı yarışan bilim insanları tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisine neden olduğu öne sürülen yarasalar hakkında korkutucu bir gelişme yaşadılar. Avustralya'da yaşayan yarasalar hakkında bir inceleme yapan araştırmacılar, yeni bir virüs keşfettiklerini duyurdular.

Araştırma sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, keşfettikleri yeni virüsün salyayla insanlara bulaş gösterme kapasitesine sahip olduğunu ve bulaş göstermesi sonrasında da kişiyi felç ettiği belirtildi. Ayrıca, virüs felç olan kişinin de bir süre sonra sonra ölümüne neden olabiliyor.

Araştırma ekibi inceledikleri yarasaların sadece yüzde 1'lik bir kısmında bu virüsü bulduklarını ve yine de yarasalarla yakın temas edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundular. Araştırmacılar ayrıca, yarasaların ısırması yada tükürüğü ile temas edilmesi durumunda da herkesin, etkilenen bölgeyi hemen temizlemesi ve antiseptik uygulaları gerektiğini belirtiler.