Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de korkutan tablo! Zirveyi gördü

Koronavirüs pandemisi dünya genelinde etkisinin artırmaya ve diğer yandan can almaya devam ediyor. Özellikle son açıklanan rakamlara göre dünya genelinde vaka sayıları 90 milyonu aştı.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde mutasyon geçiren ve bulaş oranı yüzde 70 oranında artan virüsün tespit edildiği ülke İngiltere'de vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Ülkede son 24 saat içinde zirve görüldü.

ZİRVE GÖRÜLDÜ

Ülkede son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1325 olarak açıklandı ve bu rakam salgın başından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.

Vaka sayılarının da rekor kırdığı ülkede aşılama çalışmaları geçtiğimiz gün başlamış ve ülke yönetimi tarafından kısıtlamalar 5. seviyeye yükseltilmişti.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda ülkedeki virüs mutasyon uğramış ve bulaşma oranı artmıştı. Gelinen son noktada alınan tedbir ve kısıtlamalara rağmen mutasyonlu virüsün önüne geçilemediği görülmektedir.