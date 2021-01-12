Koronavirüsün çıktığı yerde kabus yeniden başladı!

Tüm dünyayı etkileyen ve koronavirüsün çıktığı ülke Çin’de son 6 ayın en koronavirüs bilançosu açıklandı. Başkent Pekin’e bağlı bir kırsal bölgende tam karantina uygulaması başlatılırken Hebei eyaletinine bağlı 4,9 milyon nüfuslu Langfang kentinin de 7 gün süreli bir karantina uygulanacağı aktarıldı.

Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Hebei'de geçtiğimiz hafta toplam 326 doğrulanmış iç kaynaklı vaka olduğu bildirilirken ayrıca 234’ü asemptomatik vakaların olduğu da ifade edildi.

Hebei Bölgesinin sağlık komisyonundan sorumlu müdürü Liang Zhankai, söz konusu vaka artışları hakkında yaptığı açıklamada bçlgedeki ağır hastalarda uygulanan tedavilerle birlikte Wuhan’daki iyileşme gösteren KOVID-19 vakalarından plazma alındığı ve hastanede tedavi gören hastaların şuan için durumlarının stabil olduğunun gözlemlendiğini söyledi.

Yapılan açıklamada ayrıca, Langfang’a bağlı 12 kırsal köyde yaşayan yaklaşık 20.000 Çinlinin, koronavirüs karantina merkezlerine gönderildiği aktarıldı.