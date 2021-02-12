Koronavirüse yakalanan kadının parmakları kangren oldu!

İtalya'da 86 yaşındaki bir kadının koronavirüs salgınına yakalanmasının hemen ardından hastalık damarlarını tahrip etti ve kadının parmakları siyah renge dönüşerek kangren oldu. 3 parmağı kesilen kadının yaşadığı bu gelişme sonrası uzmanlar söz konusu belirtinin koronavirüsün ciddi bir etkisi olarak değerlendirdiler.

Virüsün damarlarında ciddi hasar vermesi sonucu kanı pıhtılaşan 86 yaşındaki kadının damarları tıkandı ve 3 parmağına kangren oluştu. İtalya'daki doktorlar, söz konusu hastalığın koronavirüsle ile ortaya çıkan 'sitokin fırtınası' diye bilinen bir bağışıklığın aşırı reaksiyon göstermesi sonucu olabileceği görüşünü sundular.

Hastanın bağışıklığında tepkilerin aşırı hızlanmaya başlamasıyla birlikte sağlıklı olan dokuya zarar vererek hasara uğramış damarlarda kan basıncının düşmesine neden olduğu ve kanda pıhtı oluşumu sağladığı için kangrene neden olduğu belirtilen açıklamada bu tarz vakaların benzerlerinin dünyanın başka yerlerinde nadir de olsa görülebildiği ifade edildi.