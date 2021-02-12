İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Koronavirüse yakalanan kadının parmakları kangren oldu!

İtalya'da koronavirüs salgınına yakalanan bir kadının parmakları siyah renge dönüştü. Kangren olan kadının parmakları kesilirken uzmanlar bu durumun 'sitokin fırtınası' olarak bilinen bir bağışıklığın aşırı reaksiyon göstermesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini söylüyorlar.

12 Şubat 2021 Cuma 20:13
Koronavirüse yakalanan kadının parmakları kangren oldu!
Takip Et:

İtalya'da 86 yaşındaki bir kadının koronavirüs salgınına yakalanmasının hemen ardından hastalık damarlarını tahrip etti ve kadının parmakları siyah renge dönüşerek kangren oldu. 3 parmağı kesilen kadının yaşadığı bu gelişme sonrası uzmanlar söz konusu belirtinin koronavirüsün ciddi bir etkisi olarak değerlendirdiler.

Virüsün damarlarında ciddi hasar vermesi sonucu kanı pıhtılaşan 86 yaşındaki kadının damarları tıkandı ve 3 parmağına kangren oluştu. İtalya'daki doktorlar, söz konusu hastalığın koronavirüsle ile ortaya çıkan 'sitokin fırtınası' diye bilinen bir bağışıklığın aşırı reaksiyon göstermesi sonucu olabileceği görüşünü sundular.

Hastanın bağışıklığında tepkilerin aşırı hızlanmaya başlamasıyla birlikte sağlıklı olan dokuya zarar vererek hasara uğramış damarlarda kan basıncının düşmesine neden olduğu ve kanda pıhtı oluşumu sağladığı için kangrene neden olduğu belirtilen açıklamada bu tarz vakaların benzerlerinin dünyanın başka yerlerinde nadir de olsa görülebildiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:13
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 130 aracın zincirleme kaza yapması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de 130 aracın zincirleme kaza yapması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs hastası annenin sütünün rengi değişti
Koronavirüs hastası annenin sütünün rengi değişti
ABD'den gelen son koronavirüs verileri korkunç!
ABD'den gelen son koronavirüs verileri korkunç!
Özbekistan'dan alfabe değişikliği kararı!
Özbekistan'dan alfabe değişikliği kararı!
Deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk denizci sağ salim teslim alındı!
Deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk denizci sağ salim teslim alındı!
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 108 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 108 milyonu geçti

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor?
İşkur Sosyal Çalışma Programına alınacak öğrencilerin listesi! iskur.gov.tr SÇP sonuçları sorgulama
TOKİ Trabzon Yomra Kura Çekiliş Sonuçları Açıklandı!
Afili Aşk reytingleri nasıl izleniyor mu? Dizi yeni sezonda devam edecek mi?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.