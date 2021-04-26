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Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates yeni tarih verdi

Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüsün ne zaman biteceğine dair sorular devamlılığını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın merakla beklediği açıklamalar yetkililer tarafından yapılmaya başladı. Pandemi sürecinin bitiş tarihi merak edilirken Bill Gates’ten açıklama geldi. Dünyaca merak edilen virüs ne zaman bitecek sorusunu yanıtlayan Gates tarih vererek konuştu. Koronavirüs ne zaman bitecek sorularına yanıt arayan vatandaşlarımız için merak edilenler haberimizde

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:32
Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates yeni tarih verdi
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Dünya’ya yayılma hızı çok yüksek olan koronavirüs ilk olarak 2019 senesinde Japonya da görülmesi üzerine Türkiye de ilk vaka 2020 yılının mart ayında görüldü. Virüsün ilk gününden bu zamana kadar olan süreçte dünyada ölümlerin epeyce fazla olduğu görülüyor. Koronavirüse yakalanmayanlarının sayısının günden güne azalmasıyla birlikte dünya geneli 150 milyondan fazla kişinin bu hastalığı geçirdiği biliniyor. Vaka sayılarının artması üzerine görülen ölümler de gün geçtikçe hızına devam ediyor. Dünyaca 3 milyon kişinin vefatına neden olan koronavirüs seyrine devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda söylenen birçok teorinin bugünleri görmemize ön ayak olduğu da söylenebilir. Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates 2015 yılında katıldığı bir program da söyledikleriyle bugünü tarif etmişti. Dünyaya sunmuş olduğu uyarılarla bilinen Gates bu süreç hakkında ve bitiş tarihleri vererek açıklamalarda bulundu.

Herkesin merak ettiği soru olan normal hayata dönme süreci Gates’e de yöneltildi. Bu soruya karşılık tarih ön gören Gates’in açıklamalarında aşı ön planda tutuldu. 2022 yılının son aylarından normal hayata dönmesini ifade etti.

COVID-19 aşılarının hızla ülkeler geneli yapıldığını ve önümüzde ki aylar içerisinde yapılan aşılamalarının istenilen seviyeye geleceğini ifade etti. Gelişmiş ülkeler aşılardan yararlanırken diğer ülkeler de yardım kapılarını açtı. Aşı paylaşımı yapılarak ülkeler geneli yapılan aşılamada önemli yere gelineceğini belirtti.

Farklı ülkeler tarafından çıkarılan aşılara Gates’ten destek yağdı. Koronavirüse karşı başlatılan belli başlı etkinlikler ve projelere maddi destekte bulunarak milyon dolarlar harcamıştır. Eşi ve kendisine ait olan Gates Vakfı hangi projelere destek verdiği merak edilirken Gates çiftinden hangi aşılara yatırım geldi?

Geçtiğimiz yıllarda da bulaşıcı hastalığı yaşamış ülkeler olarak bu seviyelerde destekler ve aşının ne kadar önemi olduğu bilinir. Gates Vakfı da bu destekçilerden biri olurken ilk yatırımlarını 2002 senesinde Pfizer’a yaptı. Pandemi süreci devam ederken yapılan destekler önemi epeyce arttırmaya devam ediyor. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin de kurucusu oldukları Biontech’e ilk destek koronavirüs çıkmadan yapıldı. Vakıf, 2019 yılında Biontech’e 55 milyon dolarlık maddi destekte bulundu. Covid-19 sebebiyle birçok ülkenin de birlik olduğu gözlerden kaçmıyor.

Bill Gates ve eşinin kurdukları vakıf olan Gates Vakfı’nın dikkat ettiği bir diğer husus ise tek Alman biyoteknoloji şirketinin Biontech olmadığıdır. Birçok desteklerde bulunan vakıf 2015 yılında yüklü mevla olan 52 milyon dolarlık bir destekle Curevac’a yatırım yaptı. Sağlık konusu başta olmak üzere birçok sektöre desten veren Gates Vakfı’nın bir diğer yatırımı ise HIV’e karşı az maliyetli olan seçeneklerden birisi olan Vir biotechnologu’e yatırım yapmak oldu.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
PandemiBill GatesKoronavirüs
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