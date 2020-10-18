Koronavirüs kabusu sürüyor! Vaka sayısı 40 milyonu aştı

2019 yılının Aralık ayında Çin'de patlak veren ve kısa süre içinde dünya ülkelerine yayılan aynı zamanda DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüs kabusu tüm dünyada sürüyor. Hastalığa karşı bir çok ülke ve yüzlerce kurum ilaç yada aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken henüz etkili bir çalışma sonuçlanmış değil.

Son gelen verilere göre Dünya üzerindeki ülkelerde toplam vaka sayısı 40 milyonu geçti ve hastalığın yayılması her geçen gün hız kesmeden ilerliyor.

Dünya üzeriden vaka sayısında rekor ise ABD'de bulunuyor. Ülkede ki toplam vaka sayısı 8,5 milyona yaklaştı. ABD'den sonra ise vaka sayısında rekor (2.sırada bulunan ülke) ise Hindistan'da bulunuyor. Daha sonra ise Brezilya, Rusya, İspanya, Arjantin, Kolombiya olarak devam ediyor.

Hastalıktan etkilenen Avrupa kıtasında ise rekor sayıda vaka yaklaşık 900 bin vaka ile Fransa'da bulunuyor.

Öte yandan 17 Ekim tarihli açıklanan güncel vaka sayısına göre ise Türkiye'de ki vaka sayısı 345 bin 678'e ulaştı.

Ayrıca Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 100 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dünya üzerinde koronavirüse yakalanan 29 milyon 919 bin 400 kişi iyileşti, tedavisi süren 8 milyon 967 bin 88 aktif vaka bulunuyor.