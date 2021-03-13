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Koronavirüs İtalya'yı kasıp kavuruyor! Son 24 saatte 26 bin 824 vaka tespit edildi

Korona virüs pandemisi Avrupa ülkesi olan İtalya'yı kasıp kavuruyor. Son 24 saat içinde ülke genelinde tespit edilen vaka sayısı 27 bine dayandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:41
Koronavirüs İtalya'yı kasıp kavuruyor! Son 24 saatte 26 bin 824 vaka tespit edildi
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Korona virüs pandemisi dünya genelinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

Özellikler Avrupa kıtasındaki ülkelerde vakaları yayılmasının önüne geçilemiyor. İtalya'da getirilen kısıtlama ve tedbirlere rağmen günlük vaka sayıları 27 bine dayandı.

GÜNLÜK VAKA 27 BİNE DAYANDI

Son gelen bilgilere göre hastalığın Avrupa'da ki üssü haline gelen İtalya'da son bir gün içinde yaklaşık 370 bin kişiye kovid 19 testi yapıldı ve 27 bin kişinde hastalık tespit edildi. Son rakamlara göre ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 175 bini aştı.

SON 24 SAATTE 380 CAN KAYBI

Ülkede hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 380 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı salgın süresi boyunca 102 bine yaklaştı.

Öte yandan ülkede son 1 gün içinde tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan kişi sayısı 14 bin 450 kişi oldu. Böylelikle aktif korona virüs hasta sayısı ise 510 bine dayandı.

TEDBİRLER SIKILAŞIYOR

Ülkenin  Başbakanı Mario Draghi, korona virüs salgınında yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya olduklarını, ölü sayısının artmaması için azami dikkat göstermeleri gerektiğini söyledi.



Son Güncelleme: 13.03.2021 00:41
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ItalyaVaka SayılarıKoronavirüs Vaka Sayıları
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