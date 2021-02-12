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Koronavirüs hastası annenin sütünün rengi değişti

Meksika’da 23 yaşındaki Anna Cortez koronavirüs salgınına yakalandı. Yeni doğum yapan genç kadının süt renginin günden güne değişerek yeşil renge döndüğü görüldü.

12 Şubat 2021 Cuma 20:46
Koronavirüs hastası annenin sütünün rengi değişti
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Meksika'nın Monterrey kentinde şaşkınlık veren bir olay yaşandı. Anna Cortez isimli bir kadın yeni doğum yaptıktan sonra bebeği ile birlikte koronavirüse yakalandı. Meksikalı anne Cortez'in hasta olduğu zamanlarda sütünün günden güne açık yeşil renge döndüğü görüldü. Sütün normale dönmesinden hemen sonra test yaptıran kadının test sonuçları negatif çıktı.

Yaşadıklarını anlatan anne Cortez, hastalıkla savaştığı dönemlerde uzman bir doktora danıştığını ve doktorunun da sütün açık yeşil olmasına rağmen güvenli olduğunu ve bebeğini emzirmeye devam edebileceğini söylediği belirtti. Anne sütünde meydana gelen renk değişiminin koronavirüslü olan vücuttan gelen sütün bebeği korunmasını sağlayan doğal antikorlar tarafından tetiklenmiş olabileceği konusunda doktorundan güvence alan anne, bebeğine o dönemlerde süt vermeye devam etti.

Uzmanlar ise bu durumu anne veya bebeğin hastalanması halinde anne sütünün değişim sağlayarak antikorlarla uyum sağladığını söylüyorlar.



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:46
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Anahtar Kelimeler:
MeksikaAnne SütüKoronavirüsSüt Rengi
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