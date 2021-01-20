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Koronavirüs evine döndü! Çin'de vaka sayısı artıyor

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındı. Daşing semti ve Tiengogyuan bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, birçok işletmenin faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 22:10
Koronavirüs evine döndü! Çin'de vaka sayısı artıyor
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2019 yılının Aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgını, ülkede yeniden etkisini gösteriyor. Başkent Pekin’de Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle ‘kısmi karantina’ kararı alındı.

Kentten ayrılmaları yasaklandı

Başkenti Pekin’in güneyindeki Daşing semtinde yaşayan vatandaşların Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kentten ayrılmaları yasaklandı. Ülkede son günlerde artan vaka sayılarına karşı önlem alınması amacıyla şehir dışına çıkacak olanların son 3 günde yaptırdıkları Covid-19 testinin negatif olması şartı getirildi.

Pekin’deki havalimanına yakın olan semtte, toplu taşıma araçlarının en fazla %75 kapasiteyle çalışmasına karar verildi.

İlk, orta ve lise düzeyindeki okulların uzaktan eğitim sistemiyle döneme devam edecekleri bildirildi.

Tıengogyuan’da sokağa çıkma yasağı

Tiengogyuan bölgesinde ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca bölgedeki otel, retoran ve sinema gibi işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.



Son Güncelleme: 20.01.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
PekinÇinKoronavirüsCovid-19
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