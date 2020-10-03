Koronavirüs Avrupa'yı kasıp kavuruyor

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüs hastalığı ülkeleri ve ekonomileri kasıp kavurmaya devam ediyor.

İlk olarak Çin'de etkisini gösteren salgın hastalık daha sonra ise ABD ve Avrupa'da etkisini arttırdı ve şu anda dünya üzeriden rekor vaka sayısı ABD'de bulunuyor. ABD'den sonra ise AVrupa ülkelerinde hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ülke nüfuslarına oranlar epey arttı.

Yaklaşık 67 milyon nüfusu bulunan Fransa'da şu ana kadar toplam 32 bin 500 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ölüm oranı yüzde 0,04 olarak hesaplandı. 56 milyon nüfusa sahip İngitere'de ise şuana kadar salgın nedeniyle 42 bin 358 kişi hayatını kaybetti. Bu ölüm sayısının nüfusa göre oranı yüzde 0,07 olarak bildirildi.60 milyonluk İtalya'da virüs kaynaklı 36 bin ölüm meydana gelirken nüfusa göre can kaybı oranı yüzde 0,05 oldu.

TÜRKİYE'DE ÖLÜM ORANI AVRUPAYA GÖRE DÜŞÜK

Aynı şekilde diğer avrupa ülkelerine bakıldığında ölüm oranları ise İspanya'da yüzde 0,06, Almanya ve Rusya'da yüzde 0,01, Belçika'da yüzde 0,08, Hollanda'da yüzde 0,03, Polonya'da yüzde 0,006, İsviçre'de ve Portekiz'de yüzde 0,02 olarak hesaplanıyor.

Türkiye'de ise aynı şekilde nüfusa göre hastalık sebebiyle hayatının kaybedenlerin oranı ise yüzde 0,009 olarak çıkıyor.

ABD ve vaka sayısı yüksek diğer ülkelerin ölüm oranlarına bakıldığında ise ABD'de bu oran yüzde 0,05,Brezilya'da yüzde 0,06, Hindistan'da yüzde 0,006, Meksika'da yüzde 0,05, Arjantin'de yüzde 0,02, Şili'de yüzde 0,07, İran'da yüzde 0,03, Endonezya'da yüzde 0,003 olarak karşımıza çıkıyor.