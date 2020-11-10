Koronavirüs aşısına sipariş yağmuru

Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyayı etkisi altına alan koronvirüs hastalığı ile ilgili olarak dün açıklanan etkili aşı haberinden sonra heyecan dorukta.

Pfizer ve Biontech firmalarının geliştirdiği ve yüzde 90 etkili olduğu sonucuna verilen aşı için şimdiden sipariş rekorları kırılmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bulunan etkiili aşı için cesaret verici olduğunu söyledi ve aşının tarihi ile ilgili olarak net konuşmadı.

ABD 100 MİLYON , AVRUPA 200 MİLYON DOZ ALIM YAPACAK

Bakan Spahn, önümüzdeki bir kaç gün içinde AB'ni̇n Biontech ve Pfizer i̇le korona virüs aşı sipariş anlaşması i̇mzalamasını bekledi̇kleri̇ni̇ vurguladı.

Öte yandan Avrupa komisyonun bulunan etkili aşı ile ilgili olarak yaklaşık 200 milyon doz alım planladığını ancak şirketler ile pazarlığa başlanmadığı açıklandı.Alman Bakan Spahn, dünya devi ABD'nin ise söz konusu aşından 100 milyon doz aldığını, İngiltere'ninde 40 milyon doz sipariş verip sıraya girdiğini açıkladı.

İSPANYA 2021 YILINI BEKLİYOR

Diğer bir Avrupa ülkesi olan İspanya'nın ise aşıyı 2021 yılı başında temin edeceği ve ilk turda 20 milyon doz alım yapacağı açıklandı.