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Koronavirüs aşısı olanlar Kovid-19 bulaştırılabilir mi? ABD'li uzmanlar açıkladı..

Koronavirüs aşısının uygulanması sonrası aşı olan kişilerin 'Kovid-19 virüsünü bulaştırırlar mı?' veya 'Karantinaya girmeleri gerekir mi?' soruları yanıt beklerken ABD'li uzmanlardan kritik açıklamalar geldi.

14 Şubat 2021 Pazar 14:28
Koronavirüs aşısı olanlar Kovid-19 bulaştırılabilir mi? ABD'li uzmanlar açıkladı..
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Dünyanın bir çok ülkesinde aşılama çalışmaları devam ederken ABD'de merkezi bulunan bulaşıcı hastalıkları kontrol etme ve önleme merkezi, daha önce yayımladığı koronavirüs kılavuzunda bir takım değişikliğe gitti. Yenilenen kılavuzda aşı yaptıran kişilerin başkalarına bulaştırma ihtimali olup olmayacağı ve aşılama yapılanların karantinaya alınmalarına gerek olup olmadıkları belirtildi.

Söz konusu merkezin CDC isimli resmi intenet sitelerinde yer alan kılavuzda yapılan güncelleme ile birlikte Kovid-19 salgınına karşı aşı uygulaması yapılmış olan kişilerin koronavirüse tekrar yakalanmaları halinde karantinaya girmelerine gerek olmadığını kaydedildi. Kılavuzda ayrıca herhangi bir semptoma maruz kalmadığı süre boyunca aşının son dozunun da uygulanmasıyla birlikte sonraki 3 ayda tamamen aşıları yapılmış olan kişilerin ayrıca karantinaya girmek zorunda olmadıkları belirtildi.

CDC'ye göre kılavuzda yer alan 'tamamen aşılanmış' kavramının, iki dozluk aşı yapılan veya tek dozluk aşının bir dozunun alınması üzerinden en az iki hafta geçmesi olduğu belirtiliyor. Bu durum içerisinde olmayan kişilerin ise, Kovid-19 virüsünden şüpheli veya temaslı olması halinde mevcut olarak yayımlanan karantina kılavuzunu takip etmesi gerektiği ifade ediliyor.

BAŞKALARINA BULAŞTIRMA RİSKİ VAR MI?

Aşı uygulamasının iki dozunu da almış olan kişilerin koronavirüsü başkalarına bulaştırma riskinin henüz belirsiz bir durum olduğunu söyleyen uzmanlar aşılama uygulamalarının semptomatik Kovid-19 hastalığını önlediğini ve semptomatik ve pre-semptomatik bulaş oranının da yayılımda asemptomatik bulaş oranından daha büyük bir rol sahibi olduğunun düşünüldüğü belirtiyorlar.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıKarantinaBulaşma Durumu
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