Koronavirüs aşısı olan Drakula’nın şatosuna ücretsiz girebilecek

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa ülkeleri de koronavirüse karşı aşı çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlarını aşılamada yavaş ilerleyen ülkelerden olan Romanya’da halkın büyük bir kısmının aşıya karşı olması nedeniyle enteresan bir yönteme imza attı. Ülkenin Transilvanya şehrinde bulunan ve ‘’Drakula’nın Evi’’ olarak da bilinen Bran Şatosu, koronavirüs aşı merkezine çevrildi. Randevusuz şatoya gidip, burada aşı olan insanlar, şatoda bulunan müzeyi ömür boyu ücret ödemeden gezme hakkına sahip oluyor. Şatoda çalışan sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde ‘’Drakula’nın Öpücüğü’’ ifadesinin yer alması komik bir şekilde karşılandı.