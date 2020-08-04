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Korona virüs dünya'da dalga dalga ilerliyor! Vaka sayısı 19 milyona dayandı

Çin'de ortaya çıkan korona virüs pandemisi Dünya ülkelerini kasıp kavuruyor. Dalga dalga ilerleyen hastalıkta vaka sayısı 19 milyona yaklaşırken bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 700 bini geçti.

04 Ağustos 2020 Salı 23:01
Korona virüs dünya'da dalga dalga ilerliyor! Vaka sayısı 19 milyona dayandı
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2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan korona virüs hastalığı daha sonra DSÖ tarafından pandemi ilan edilmişti.

Dünya'da bulaşmadığı ülke kalmayan amansız salgın dalga dalga ilerlerken ülke ekonomilerinide alt üst etmeyi başardı.

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürevcinde toplam vaka sayısı 19 milyona dayanırken hastalığın görüldüğü tarihten itibaren hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 700 bini aştı.


REKOR ABD'DE

Vaka sayılarında dünya üzerinde rekor yaklaşık 5 milyon vaka ile ABD'de bulunuyor , öte yandan ABD'de hayatını kaybeden kişi sayısı ise toplam yaklaşık 160 bin kişi oldu.

Hastalığın ortaya çıktığı Çin'de ise vaka sayısı 84 bin olurken hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4 bin 634 kişi oldu.

 



Son Güncelleme: 04.08.2020 23:01
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Anahtar Kelimeler:
Dünyada Korona Virüs Vaka Sayısı
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