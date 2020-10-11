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Korona virüs Avrupa'yı kasıp kavuruyor! Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde Dünya ülkelerine yayılan DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüs hastalığı Avrupa ülkelerini kasıp kavuruyor. Hastalık ile mücadele eden ülkelerden birisi olan Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi.

11 Ekim 2020 Pazar 10:45
Korona virüs Avrupa'yı kasıp kavuruyor! Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi
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Çin'de ortaya çıkan korona virüs pandemisi Avrupa ülkelerini esir almış durumda. Hastalığın görülmeye başladığı Subat ve Mart aylarında hastalık ile yoğun bir mücadele ve can kaybı veren ülkeler daha sonra karantina kurallarını gevşetmeye ve normalleşmeye başalamıştı.

Ancak son dönemlerde havalarında etkisiyle Avrupa ülkelerinde korona virüs vaka sayılarında tekrardan yükselişler görülmeye başlandı.


Korona virüsi le yoğun bir şekilde mücadele eden Avrupa ülkelerinden birisi de Fransa ülkede sağlık bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda bir gün içinde 26 bin 896 yeni korona virüs hastalısı tespit edildiği açıklandı. Ayrınca ülke genelinde sonra 24 saat içinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 54 olarak açıklandı.

Son açıklanan rakamlara göre ülkede toplam vaka sayısı 718 bini aşarken, toplam vefat ise 33 bine yaklaştı.

Fransa'da son iki gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, bugün ülkede salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.



Son Güncelleme: 11.10.2020 10:45
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