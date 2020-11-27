Korona virüs Avrupa'daki üssü İtalya'da son 24 saatte 822 ölüm

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı kısa süre içinde Avrupa kıtasında yayılmış ve İtalya kıtanın üssü haline gelmişti.

Salgın hastalığın görüldüğü tarihten bu yana vaka sayılarında rekorlar kıran İtalya'da ikinci dalga ağır geçiyor.

SON 24 SAAT İÇİNDE 822 VEFAT

Üklede Sağlık Bakanlığının açıkladığı resmi rakamlara göre son bir gün içinde yapılan test sonuçlarına göre 29 bini aşkın korona virüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 1,5 milyonu aştı.

Öte yandan hastalığa bağlı ölümlerinde hızla arttığı ülkede son 24 saat içinde 822 kişi daha hastalık sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 53 bine dayandı.

AKTİF HASTA SAYISI 800 BİN

Ülkede yeni tedbirler ve kısıtlamalar devam ederken aktif hasta sayısının ise yaklaşık olarak 800 bin olduğu açıklandı. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı ise 3 bin 900 olarak açıklandı.