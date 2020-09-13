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Korona virüs ABD'yi kasıp kavurmaya devam ediyor! Ölüm sayısı 200 bine yaklaştı

Bir yandan orman yangınlarıyla mücadele eden ABD'yi diğer yandan koronavirüs kasıp kavurmaya devam ediyor. Ülkede korona'dan ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı..

13 Eylül 2020 Pazar 20:18
Korona virüs ABD'yi kasıp kavurmaya devam ediyor! Ölüm sayısı 200 bine yaklaştı
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgın hastalığı tüm dünyada hayatı felç etmeye ve can alamaya devam ediyor.

Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de de salgın hastalık kasıp kavurmaya devam ediyor. 

ABD'DE REKOR ARTIŞ

Bir yandan orman yangınları ve doğa felaketleri ile mücadele eden ABD'de açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat için tespit edilen vaka sayısı yaklaşık 40 bin artarar 6 milyon 680 bin oldu ve rekor kırdı.

İlk başta yeteri kadar önlem almamak ve sağlık sistemindeki pahalılıkla eleştirilen ülkede son bir gün içinde ölen kişi sayısı 677 kişi arttı ve toplam ölüm sayısı ise 198 bini aştı. Ülkede bugüne kadar yapılan test sayısı ise 91 milyonu aştı ve 4 milyon ABD'li vatandaş ise hastalığa yakalanıp iyileşti.

HİNDİSTAN VE BREZİLYA ABD'Yİ TAKİP EDİYOR


"Worldometer" intenet sitesi tarafından açıklanan rakamlara göre ise ABD'den sonra vaka sayısı bakımında en yüksek ülke Hindistan ve Brezilya geliyor.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 20:18
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Anahtar Kelimeler:
ABDAbd Korona Virüs Vaka SayılarıAbd Koronavirüs
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