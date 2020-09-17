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Korona virüs ABD'yi esir almaya devam ediyor! Ölü sayısı 201 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan korona virüs ABD'yi esir almaya devam ediyor. Korona virüs yüzünden ölen kişi sayısı 201 bini aştı.

17 Eylül 2020 Perşembe 20:41
Korona virüs ABD'yi esir almaya devam ediyor! Ölü sayısı 201 bini aştı
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Çin'de ortaya çıkan korona virüs pandemisi dünya devi ABD'yi esir almaya devam ediyor.

Dünyada ki vaka sayısında rekorlar kıran ve salgın hastalığın merkezi haline gelen ülkede korona virüs vaka sayıları hızla artıyor ve bugüne kadar hayatını kaybeden kişi sayısı 201 bini aştı.


Sağlık sisteminde ki pahalılık sebebiyle eleştiler alan ABD'De bugüne kadar yapılan korona virüs test sayısı 95 milyonu geçti ve toplam vaka sayısı ise 7 milyona yaklaştı.

ABD'den sonra korona virüs vaka sayısında 2. sıradaki ülke ise 5 milyon vaka sayısı ile Hindistan izliyor.

Ülke genelinde salgın hastalıktan en fazla etkilenen eyalet Califonia olurken vefat sayısında ilk sıradaki eyalat ise New York oldu.



Son Güncelleme: 17.09.2020 20:41
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ABDAbd Korona Virüs Vaka SayılarıKovid 19Koronavirüs
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