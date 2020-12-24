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Korona aşısı olmak isteyen eczacı, aşının dört dozunu tek seferde aldı

İsrail'de sağlık hizmetlerinde görevli Uday Azizi isimli bir eczacıya yanlışlıkla dört doz aşı yapıldı. Fark edilmeden doz aşımıyla yapılan aşı sonrası eczacı küçük yan etkiler dışında iyi olduğunu söyledi.

24 Aralık 2020 Perşembe 11:27
Korona aşısı olmak isteyen eczacı, aşının dört dozunu tek seferde aldı
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Koronavirüs aşısı uygulamaya başlayan İsrail'de şok eden bir sağlık hatası yaşandı. Ülkede Maccabi Sağlık Hizmetleri'nde görevli Uday Azizi isimli bir eczacıya fark etmeden dört doz Pfizer aşısı uygulandı.  Kovid-19 aşısının enjekte edilmesi sonrası eczacı Azizi, küçük yan etkiler yaşadığını ve şuan iyi olduğunu söyledi.

Maccabi yetkilileri doz aşımı yaptıklarını bir kaç saat sonra fark etmeleri üzerine Uday Azizi'nin izlemesi için hastaneye gönderdiler. Aşı olduktan sonra sadece lokal ağrı yaşadığını ve aşının enjeksiyon edildiği bölgede hafif kızarıklık oluştuğunu söyleyen Azizi,  yapılan hatalı aşıda farklı bir etki görülmediğini belirtti.

Dört doz aşı almakla ilgili bir sorunu olmadığını ifade eden Uday Azizi "Aşı, salgın ve yeni yıl için iyimser olalım" diye konuşurken sağlık çalışanına uygulanan aşının her Pfizer tüpünde birkaç doz aşı içerdiğinin farkında olunmadan uygulandığı belirtiliyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 11:27
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Anahtar Kelimeler:
İsrailKoronavirüs AşısıDört Doz
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