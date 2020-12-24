Korona aşısı olmak isteyen eczacı, aşının dört dozunu tek seferde aldı

Koronavirüs aşısı uygulamaya başlayan İsrail'de şok eden bir sağlık hatası yaşandı. Ülkede Maccabi Sağlık Hizmetleri'nde görevli Uday Azizi isimli bir eczacıya fark etmeden dört doz Pfizer aşısı uygulandı. Kovid-19 aşısının enjekte edilmesi sonrası eczacı Azizi, küçük yan etkiler yaşadığını ve şuan iyi olduğunu söyledi.

Maccabi yetkilileri doz aşımı yaptıklarını bir kaç saat sonra fark etmeleri üzerine Uday Azizi'nin izlemesi için hastaneye gönderdiler. Aşı olduktan sonra sadece lokal ağrı yaşadığını ve aşının enjeksiyon edildiği bölgede hafif kızarıklık oluştuğunu söyleyen Azizi, yapılan hatalı aşıda farklı bir etki görülmediğini belirtti.

Dört doz aşı almakla ilgili bir sorunu olmadığını ifade eden Uday Azizi "Aşı, salgın ve yeni yıl için iyimser olalım" diye konuşurken sağlık çalışanına uygulanan aşının her Pfizer tüpünde birkaç doz aşı içerdiğinin farkında olunmadan uygulandığı belirtiliyor.