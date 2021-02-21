Korkutan kuş gribinin ortaya çıkmasıyla DSÖ bilgilendirildi!

Dünya çapında korona virüs ile mücadele edilirken, Rusya'da kuş gribi telaşı ortaya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu Vaşkanı Anna Popova bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 işçide kuş gribinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Geçen Aralık ayında Vektor Araştırma Merkezi uzmanlarının tespit ettiği kuş gribinin bir çeşidi olan A (H5N8) virüsü görülen 7 kişinin izole edildiğini açılayan Popova, “Vektor Araştırma Merkezi uzmanları geçtiğimiz Aralık ayında Rusya'nın güneyindeki bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribinin bir alt türünü tespit etti. Bu kişiler izole edildi. Bu bahsettiğim 7 kişi bugün iyi durumda." dedi.

Anna Popova tespit edilen kuş gribi türün ile ilgili bilgileri Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştıklarını belirtti.

Aynı zamanda Popova ve Vektor Araştırma Merkezi uzmanlarına virüsün gen dizilimini, influenza virüslerinin ve korona virüsün genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bir bilim girişimi olan GISAID sistemine aktardığını belirtti.