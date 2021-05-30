Korkunç kaza! TikTok videosu çekerken kendisini yaktı

ABD’nin Portland şehrinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 13 yaşındaki Destini Crane popüler uygulamalardan olan TikTok’ta şov yapmak istemesi genç kıza pahalıya mal oldu.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Genç kız Yanıcı bir sıvı ile iki hafta önce aynaya şekil çizip ateşe vermeye çalışırken bir anda bir anda alevler arasında kaldı. Alevler ile birlikte boynu ve sağ kolu ciddi şekilde yanan genç kızın vücudunda üçüncü derecede yanıklar oluştu. Genç kız yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kızın annesi Kimberly Crane, olayı anlatırken kızının feryatlarını duyarak banyoya koştuğunu kapıyı açtığında kızının ve banyodaki her şeyin alevler içerisinde olduğunu gördüğünü anlattı. Kızının tedavi altında olduğunu söyleyen anne Destini olaydan sonra hala beri konuşamadığını söyledi.

AİLE İBRET OLSUN DİYE PAYLAŞTI

Patlamanın, banyoda havalandırmanın yetersiz olmasından kaynaklandığı, kızın iyileşmesinin de aylar süreceği ifade eden Kimberly, yaşadıkları korkunç olayın başkalarına ibret olması açısından paylaştığını söyledi.

