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Kontrolden çıkan roket dünyaya düşecek

Çin kendi uzay istasyonuna modül taşımak amacıyla uzaya gönderdiği roketin kontrolü kaybedildi. Kontrolden çıkan roketin dünyaya düşeceği açıklandı. Detaylar haberimizde…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:32
Kontrolden çıkan roket dünyaya düşecek
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Çin ilk uzay istasyonuna modül taşımak için gönderdiği ‘Long Mart 5b’ isimli roketin gövdesi arızalandı.Yetkililer parçalanan roketin Dünya’ya doğru düştüğünü ve önlem alınmaz ise birçok yerleşim yerinde büyük felakatlere yol açabileceğini bildirdi. Riskli şehirler arasında Madrid, New York, Pekin, Wellington yer alıyor.

Uzaydaki İlk İstasyonun Başlangıcı Olacaktı

Çin'in ilk uzay istasyonunu kurmak için uzaya gönderilecek ilk modül olan 'Tienhı'yı' 29 Nisan'da (Gök Uyumu) uzaya yollamıştı. Long Mart-5B Y2 isimli bu roketin istasyona gidişi sırasında kontrolden çıktığı ve parçalarının 10 Mayıs civarında Dünya'ya düşebileceği söylendi.

2024’ten Sonra Yörüngedeki Tek İstasyon Olacak

Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve birçok Avrupa ülkesinin birbiriyle ortaklaşa çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024 yılında sonlanacak. Rusya’nın artık görevde olmayan Mir Uzay İstasyonu ile aynı boyutlarda olacak Çin Uzay İstasyonu 2024’den sonra yörüngede yer alan tek uzay istasyonu olacak.




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:32
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Anahtar Kelimeler:
ÇinLong March 5bÇin Uzay İstasyonu
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