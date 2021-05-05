Kontrolden çıkan roket dünyaya düşecek

Çin ilk uzay istasyonuna modül taşımak için gönderdiği ‘Long Mart 5b’ isimli roketin gövdesi arızalandı.Yetkililer parçalanan roketin Dünya’ya doğru düştüğünü ve önlem alınmaz ise birçok yerleşim yerinde büyük felakatlere yol açabileceğini bildirdi. Riskli şehirler arasında Madrid, New York, Pekin, Wellington yer alıyor.
Uzaydaki İlk İstasyonun Başlangıcı Olacaktı
2024’ten Sonra Yörüngedeki Tek İstasyon Olacak
Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve birçok Avrupa ülkesinin birbiriyle ortaklaşa çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024 yılında sonlanacak. Rusya’nın artık görevde olmayan Mir Uzay İstasyonu ile aynı boyutlarda olacak Çin Uzay İstasyonu 2024’den sonra yörüngede yer alan tek uzay istasyonu olacak.
Son Güncelleme: 05.05.2021 07:32