Kontrolden çıkan roket dünyaya düşecek

Çin ilk uzay istasyonuna modül taşımak için gönderdiği ‘Long Mart 5b’ isimli roketin gövdesi arızalandı.Yetkililer parçalanan roketin Dünya’ya doğru düştüğünü ve önlem alınmaz ise birçok yerleşim yerinde büyük felakatlere yol açabileceğini bildirdi. Riskli şehirler arasında Madrid, New York, Pekin, Wellington yer alıyor.

Uzaydaki İlk İstasyonun Başlangıcı Olacaktı

2024’ten Sonra Yörüngedeki Tek İstasyon Olacak

Çin'in ilk uzay istasyonunu kurmak için uzaya gönderilecek ilk modül olan 'Tienhı'yı' 29 Nisan'da (Gök Uyumu) uzaya yollamıştı. Long Mart-5B Y2 isimli bu roketin istasyona gidişi sırasında kontrolden çıktığı ve parçalarının 10 Mayıs civarında Dünya'ya düşebileceği söylendi.

Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve birçok Avrupa ülkesinin birbiriyle ortaklaşa çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024 yılında sonlanacak. Rusya’nın artık görevde olmayan Mir Uzay İstasyonu ile aynı boyutlarda olacak Çin Uzay İstasyonu 2024’den sonra yörüngede yer alan tek uzay istasyonu olacak.