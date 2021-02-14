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Kongo'dan sonra Gine'de Ebola virüsü alarmı!

Gine'de Ebola sebebi ile 3 kişinin hayatını kaybetti. Ülkede Ebola alarmı verildi.

14 Şubat 2021 Pazar 19:50
Kongo'dan sonra Gine'de Ebola virüsü alarmı!
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Kongo'dan sonra Gine'de Ebola virüsü alarmı

Gine'de Ebola sebebi ile 3 kişinin hayatını kaybetti. Ülkede Ebola alarmı verildi. 

Gine'nin Goueke vilayetinde cenaze töreni için bir araya gelen 7 kişi ishal, kusma ve kanama sebebiyle hastaneye gitti.

Sağlık Bakanlığı'nın yatığı açıklamaya göre 7 kişiden 3'ü Ebola sebebi ile hayatını kaybetti. 4 kişi ise karantinaya alındı.

Gine Ebola ile daha önce de mücadele etmişti. Bakanlık yaptığı açıklamada “Uluslararası sağlık yönetmeliklerine uygun olarak Gine hükümeti yeni bir Ebola salgını ilan etti” ifadelerini duyurdu.

Bakanlık Ebola vakalarının tespitinden sonra Goueke'ye tedavi merkezi açılacağını duyurdu.

Gine Sağlık Bakanlığı tarafından Ebola vakalarının tespitinden sonra Dünya Sağlık Örgütün'den aşı talep edildi. Ebola hastası olan kişilerin bu aşılar ile hayatta kalma oranını artırdığı belirtildi.

Batı Afrika'da 2013- 2016 yılları arasında Gine'nin ikinci büyük şehri olan Nzerekore'de Ebola sagını sebebi ile Gine, Liberya ve Sierra Leone'de yaklaşık 11 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Korona virüsden daha tehlikel

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Korona virüsden çok daha tehlikeli olan Ebola, şiddetli kusma ve ishal ile birlikte etkisini gösterirken, vüvut ısılarının teması ile yayılıyor. Ebola virüsü korona virüsden farklı olarak asemptomatik vakalardan bulaşmaz.

Kongo'da da Ebola virüsü tespit edildi

Kongo Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kongo'nun Butembo adlı şehrindeki Biena bölgesinde 1 kadında 1 Şubat'ta Ebola virüsü tespit edildi.

Ebola virüsü tespit edilen kadın daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ardından Ebola olan kadının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hayatını kaybeden kadının daha önce evli olduğu eşinin Ebola virüs enfekte olduğu belirlenmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmalara başlanmıştı. 7 Şubat'ta ise Kongo'nun Kuzey Kivu eyaletinde dördüncü Ebola vakası tespit edilmişti.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:50
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