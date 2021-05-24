Kongo'da yanardağı patladı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile ülkenin doğusunda yer alan Nyiragongo yanardağında patlama meydana geldiği açıklandı. Açıklamalarda 15 kişinin hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

UNICEF’in yaptığı açıklamalarda Nyiragongo yanardağının faaliyete geçtiği belirtilirken ülkenin doğusunda bulunan 25 binden fazla kişinin göç ettiği açıklandı. Gece saatlerinde yaşanan patlama sonrasında 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklamalarda yer bulurken dünyanın en eski yanardağlarından birisi olan Nyiragongo yanardağının harekete geçmesi ile 5 binden fazla Kongolunun Ruanda’ya göç ettiği aktarıldı.

Yanardağın patlaması sonrasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından tahliyelerin devam ettiği belirtildi. En son 2002 yılında patlama yaşanan ve 250 kişinin öldüğü Nyiragonga yanardağı sonrasında 120 bin kişinin göç ettiği açıklanmıştı.