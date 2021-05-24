Kongo'da yanardağı patladı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile ülkenin doğusunda yer alan Nyiragongo yanardağında patlama meydana geldiği açıklandı. Açıklamalarda 15 kişinin hayatını kaybetmesi dikkat çekti.
Yanardağın patlaması sonrasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından tahliyelerin devam ettiği belirtildi. En son 2002 yılında patlama yaşanan ve 250 kişinin öldüğü Nyiragonga yanardağı sonrasında 120 bin kişinin göç ettiği açıklanmıştı.
Son Güncelleme: 24.05.2021 04:51