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Koltuğunu Biden'a teslim eden Trump, Beyaz Saray'a helikopterle veda etti

Bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde koltuğunu yeni başkan Joe Biden’a teslim eden Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Yemin törenine katılmayan Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kendisi için hazırlanan helikoptere binerek veda etti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:39
Koltuğunu Biden'a teslim eden Trump, Beyaz Saray'a helikopterle veda etti
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Yeni seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreniyle birlikte göreve gelmesiyle birlikte, törene katılmayı reddeden Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmak için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Küçük bir veda töreni hazırlayan Trump, törene katılmak için eşi Ivanka Trump'la birlikte Beyaz Saray’ın bahçesinde kendisi için hazırlanan helikoptere binerek veda etti.

Veda töreninin yapılacağı Maryland eyaletinde bulunan Andrews Üssü'ne götürecek olan helikopter, Donald Trump ve eşi Ivanka Trump'ı aldıktan sonra sarayın bahçesinden havalandı.

Donald Trump, beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yaptığı veda konuşmasında geri dönme sinyalleri verirken mücadelesine her zaman devam edeceğini ifade etti ve, Biden yönetimine bol şans diledi.



Son Güncelleme: 20.01.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpJoe BidenBeyaz SarayVeda
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