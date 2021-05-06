Kolombiya'da neler oluyor?

Kolombiya’da halk ile hükümet arasında büyük bir çatışma başladı. Dün akşamdan itibaren Twitter gündeminde birinci sıraya oturan Kolombiya, iç savaşın eşiğine geldi. Kolombiya ile ilgili atılan tivitlerin sayısı 3 milyonu geçti. Hükümet vergi reformu çıkartınca insanlar sokaklara döküldü. Şimdiye kadar beş kişi öldü ve 300 kişi yaralandı. Gösteriler dört gündür devam ediyor.

Kolombiya’da yaşanan olaylar sosyal medyanın gündeminde birinci sıraya oturdu. Hükümet tarafından çıkartılan vergi reformu sonrasında insanlar sokaklara döküldü ve hükümeti protesto etmeye başladı. Kolombiya’nın başkenti Bogota ile beraber birçok şehirde binlerce kişi sokağa çıktı. Sokağa çıkan kişiler hükümetin vergi reformunu protesto etti.

Kolombiya’da Halk Sokaklarda

Protestolar başlamış da başkentte bulunan Bolivar meydanında başladı. Burada toplanan göstericiler hükümetin yeni çıkarmış olduğu vergi reformu yasası ile ilgili eleştirel sloganlar attı. Başlangıçta yürüyerek ve şarkı söyleyerek başlayan protestolar çatışmalara dönüştü.

Göstericilerin bazıları polise havai fişek ve taş fırlattı. Bunu bir ayaklanma olarak nitelendiren polisler ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Kolombiya’da dört gündür vergi reform karşıtı gösteriler devam ediyor. Son iki gündür ölü sayısı çoğaldı. Gösterilerde beş kişi hayatını kaybederek toplamda 24 kişiye ulaştı. Yaralıların sayısı ise 900 kişiyi geçti. Bazı göstericiler meclis binasını taşladı. Sonrasında polis sert müdahalede bulundu. Su ve göz yaşartıcı bombayla müdahale edildi. Ülkedeki öğrenciler ve halkın büyük bir kısmı sokaklara döküldü ve hükümetin uygulamış olduğu ekonomi politikalarına karşı direnişe geçti. Ayaklanmalar sırasında üç gün içerisinde dokuzdan fazla cinayet işlendi. Bu kapsamda savcılık soruşturmalarını sürdürüyor. Cinayetlerin sebebi araştırılıyor.

Vergi Reformu Protesto Ediliyor

Kolombiya devlet başkanı ise dün çıkmış olduğu özel bir televizyon kanalında çıkarmış oldukları vergi reformu yasasını geri çekmeyeceğini açıkladı. Ancak bazı düzenlemeler yaparak halkın istediği şekle dönüştüreceklerini söyledi. Sivil toplum örgütleri, yeni çıkmış olan bu vergi reformu yasasına karşı olduğunu ve bir an önce geri çekilmesi gerektiğini söylediler. Yasanın geri çekilmemesi halinde tüm ülke genelinde görev yapılacaklarını söyledi. 28 Nisan 2021 tarihinde Kolombiya’da bulunan öğrenci grupları, muhalif kesimler, Sendikalar ve ülkede görev yapan bir çok topluluk ulusal grev çağrısı yapmıştı. Başlangıçta protestolar barışçıl bir şekilde devam ediyordu. Ancak sonrasında şiddet olaylarına dönüştü.

Ülkenin en büyük şehirlerinde göstericiler bir araya geldi ve yollar trafiğe kapatıldı. Şehirlerde ilaç ve gıda sıkıntısı yaşandı. Sağlık Bakanı ise protesto yapan kişilerden tıbbi malzeme, ilaç ve oksijen taşıyan araçların dolaşımına engel olunmaması çağrısında bulundu. Ülkede kriz git gide büyüyor. Umuyoruz ki Kolombiya’da yaşanan bu kriz bir an önce sona erer ve insanlar rahatlar.