Kolombiya’da aşı skandalı! 328 ölü ‘aşılanmış’ gösterildi!

Edinilen bilgilere göre Kolombiya'da 328 ölünün, Covid-19'a karşı aşılanmış olarak kayıtlara geçirildiği ortaya çıktı. Sağlık skandalı ile dünya gündeminde yer alan ülke Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.

328 ölünün ‘aşılanmış’ olarak kayıtlara geçmesinin ardından veriler incelendi. Tutarsızlıkların bulunduğu verilerde Başsavcılık konu hakkında soruşturma başlattı.

Denetleme sonrasında yetkili Felipe Cordoba, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlık yetkililerinin bu konu hakkında dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Cordoba aşılama konusunda kontrolün olmadığını söyledi.

Skandal haber sonrası ülkeler haber başlıklarına Kolombiya ölüleri bile aşılıyor" şeklinde yazarken Kolombiya vatandaşları başka iddialara yer verdi. Aşı sırası gelmemiş birçok vatandaş daha önce yaşamını yitiren insanların bilgilerini kullanarak para karşılığında aşı yaptırdığı gündemi sarstı.