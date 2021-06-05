İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Kolombiya’da aşı skandalı! 328 ölü ‘aşılanmış’ gösterildi!

Son dakika haberine göre Kolombiya’da 328 ölü iddialara göre kovid-19’a karşı aşılanmış olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. Kolombiya sağlık konusunda tüm dünyayı şok ederken yetkililer konu hakkında açıklamada bulundu.

05 Haziran 2021 Cumartesi 23:07
Kolombiya’da aşı skandalı! 328 ölü ‘aşılanmış’ gösterildi!
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre Kolombiya'da 328 ölünün, Covid-19'a karşı aşılanmış olarak kayıtlara geçirildiği ortaya çıktı. Sağlık skandalı ile dünya gündeminde yer alan ülke Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.

328 ölünün ‘aşılanmış’ olarak kayıtlara geçmesinin ardından veriler incelendi. Tutarsızlıkların bulunduğu verilerde Başsavcılık konu hakkında soruşturma başlattı.

Denetleme sonrasında yetkili Felipe Cordoba, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlık yetkililerinin bu konu hakkında dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Cordoba aşılama konusunda kontrolün olmadığını söyledi.

Skandal haber sonrası ülkeler haber başlıklarına Kolombiya ölüleri bile aşılıyor" şeklinde yazarken Kolombiya vatandaşları başka iddialara yer verdi. Aşı sırası gelmemiş birçok vatandaş daha önce yaşamını yitiren insanların bilgilerini kullanarak para karşılığında aşı yaptırdığı gündemi sarstı. 


Son Güncelleme: 05.06.2021 23:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya AşıKolombiya Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!

Popüler Haberler

Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 3 Haziran 2021 Perşembe
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2021 yılı burs miktarı
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? bilezik taktığını görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2021 destek ve hibeleri
Rüyada yılan sokması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan sokması görmek rüyasının tabiri
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.