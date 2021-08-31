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Kolera kabusu yaşayan Nijerya'da 1 haftada 63 kişi daha öldü!

Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir taraftan kolera salgınıyla da uğraşan Nijerya, son bir haftada 63 vatandaşını daha kaybetti.

31 Ağustos 2021 Salı 14:56
Kolera kabusu yaşayan Nijerya'da 1 haftada 63 kişi daha öldü!
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Nijerya, Ocak ayından bu yana hem koronavirüs salgınıyla hem de kolera salgınıyla mücadele içerisine girdi. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği salgın, topla 15 eyalete birden yayıldı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre 2021 Ocak ayından itibaren başta başkent Abuja olmak üzere Zamfara, Detla, Gombe ve Benue gibi eyaletlerde kolera salgını görülmeye başladığı ve salgının 15 eyalete hızla yayıldığı belirtildi.

Bu güne kadar toplam 19 bin 305 kişiye kolera teşhisi konulduğu ve bu salgından dolayı hayatını kaybedenlerinin sayısının da son rakamlara göre 479' çıktığı bildirilirken ülkede son bir haftada yapılan araştırmalara göre 63 kişinin daha kolera salgınından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 31.08.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
NijeryaKolera Salgını
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