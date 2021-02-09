İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Kobe Bryant’ı da taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı!

Geçtiğimiz yıl geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

09 Şubat 2021 Salı 22:21
Kobe Bryant’ı da taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı!
Takip Et:

Basketbol dünyasını efsane isimlerinden Kobe Bryant ile Gigi Bryant’ın da içinde bulunduğu helikopterin geçtiğimiz yıl düşmesi sonucu pilot da dahil dokuz yolcu hayatını kaybetmişti.

ABD'de bulunan Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) tarafından bugün yapılan bir açıklamada ise kaza yapan helikopterle ilgili hazırlanan rapor açıklandı.

Yapılan basın toplantısında açıklanan kaza raporuna göre Kobe Bryant’ın içinde bulunduğu N72EX numaralı helikopterin 2020 yılı başlarında tüm uçuş kontrollerinin yapıldığı belirlendiği aktarılırken helikopterin pilotunu Ara Zobayan’ın uçmadan önce hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle Kobe Bryant’a o gün uçamayacaklarını ve söyleyerek başka yere gitmeyi teklif ettiğini söylediği ifade edildi.

Helikopterin Kobe Bryant’ın üzerine geçmeden önce Amerika'da merkezi bulunan bir petrol şirketinde çalıştırıldığı ve şirketin söz konusu helikopteri 2 pilot ile havalandırdığı belirtildi.

Ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ise helikopteri almasından sonra tek pilot tercih ettiği kaydedildi. 

Pilot Ara Zobayan tarafından yapılan teklifi sonrası bu uçuşu tamamlamak istemesinin kazayı getirdiği belirtilirken helikopter kazası sonrası incelemeye alınan kara kutu bilgilerinde bununla ilgili bir zorunluluk olmadığı için net bilgilerin basın ile paylaşılmayacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kobe BryantHelikopter KazasıKaza Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!
BAE'nin uzay aracı Mars yörüngesine girdi!
BAE'nin uzay aracı Mars yörüngesine girdi!
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün hayvan kaynaklı olmadığını kanıtladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün hayvan kaynaklı olmadığını kanıtladı
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 476 bini geçti
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 476 bini geçti
İnsanları zehirlemek isteyen hacker, Florida'nın su şebekesini hackledi!
İnsanları zehirlemek isteyen hacker, Florida'nın su şebekesini hackledi!
ABD'de kongre üyesi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
ABD'de kongre üyesi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı!
Gelinim Mutfakta Hatice neden yok? elendi mi? 16 Eylül Pazartesi Hatice neden yayına gelmedi?
Fırınlar, eczaneler su ve tüp dağıtıcılar sokağa çıkma engeline takılmayacak!
Günlük burç yorumları 06 Ağustos 2020 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
ÖSYM 2020 MSÜ , 2020 DİB MBSTS, İSG, EKPSS sınavlarını erteledi!
Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2021 Seslendirme yaparak para kazanma
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.