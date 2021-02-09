Kobe Bryant’ı da taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı!

Basketbol dünyasını efsane isimlerinden Kobe Bryant ile Gigi Bryant’ın da içinde bulunduğu helikopterin geçtiğimiz yıl düşmesi sonucu pilot da dahil dokuz yolcu hayatını kaybetmişti.

ABD'de bulunan Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) tarafından bugün yapılan bir açıklamada ise kaza yapan helikopterle ilgili hazırlanan rapor açıklandı.

Yapılan basın toplantısında açıklanan kaza raporuna göre Kobe Bryant’ın içinde bulunduğu N72EX numaralı helikopterin 2020 yılı başlarında tüm uçuş kontrollerinin yapıldığı belirlendiği aktarılırken helikopterin pilotunu Ara Zobayan’ın uçmadan önce hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle Kobe Bryant’a o gün uçamayacaklarını ve söyleyerek başka yere gitmeyi teklif ettiğini söylediği ifade edildi.

Helikopterin Kobe Bryant’ın üzerine geçmeden önce Amerika'da merkezi bulunan bir petrol şirketinde çalıştırıldığı ve şirketin söz konusu helikopteri 2 pilot ile havalandırdığı belirtildi.

Ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ise helikopteri almasından sonra tek pilot tercih ettiği kaydedildi.

Pilot Ara Zobayan tarafından yapılan teklifi sonrası bu uçuşu tamamlamak istemesinin kazayı getirdiği belirtilirken helikopter kazası sonrası incelemeye alınan kara kutu bilgilerinde bununla ilgili bir zorunluluk olmadığı için net bilgilerin basın ile paylaşılmayacağı bildirildi.