KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde geçtiğimiz hafta pazar yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan olmamış ve seçim ikinci tura kalmıştı.

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bugün gerçekleştirildi ve oy verme işlemi geçtiğimiz saatlerde tamamlanıp, sayıma geçilmişti.

Yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar ve Bağımsız aday Mustafa Akıncı aday olmuştu.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE SEÇİMİ ERSİN TATAR KAZANDI

Yavru vatandan gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı seçim için oy verilen sandıkları yüzde 92'si açıldı ve sayım yapıldı.

Şu an ki resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yaklaşık yüzde 52'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise yapılan seçimde oylarında yüzde 48'sini aldı.

Öte yandan 11 Ekim'de yapılan seçimlerin ilk turunda Tatar, oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamlamıştı.

YSK'nın seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.