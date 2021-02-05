KKTC’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Başbakan Ersan Saner’in yaptığı açıklamalara göre 5 Şubat saat 20.00’den, 15 Şubat saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Elzem ihtiyaçları dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Üst Komite ve İlçe Emniyet Kuralları’nın verdiği tüm izinler iptal edilmiş sayılacak. Bankaların ise 8 – 12 Şubat tarihleri arası kapatılması planlanıyor. Çeklerinde bu süreçte işlem göremeyeceği belirtiliyor. Ülkeye yeni PCR test kitlerinin ve 3 yeni PCR test cihazının alınması planlanıyor. KKTC’de bugün 80 koronavirüs vakasına rastlandı.

Bugün yapılan 6 bin 937 test arasından 80 kişinin pozitif çıktığı, 35 kişinin ise taburcu edildiği açıklandı. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 80 vakadan 1’inin ülkeye uçak aracılığıyla giriş yaptığını, 10’unun daha önce onaylanmış vakaların yakınları olduğunu ve 69’unun yerel halktan olduğunu söyledi. Lefkoşa’da 21 pozitif vaka, Gine’de 49, Mağusa’da 4, Güzelyurt Bölgesinde’de 4 vaka bulunduğunu söyledi.

