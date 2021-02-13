KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de etkisini sürdürüyor. KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Ülkede 15 Şubat’a kadar geçerli olan tam sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat saat 05.00’e kadar uzatıldı.

Marketler açık olacak

Yüz yüze eğitim durduruldu

Sokağa çıkma yasağının olduğu 22 Şubat tarihine kadar, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı market, fırın, eczane, manav ve kasap gibi işletmeler hizmet vermeye devam edecek. Paket servis yapan işletmeler ise yalnızca 11.00 – 21.00 saatleri arasında çalışacak.

Ülke genelinde Covid-19 salgınına karşı önemli tedbirler alındı. Bu kapsamda devlet okulları ve özel okullarda yüz yüze eğitimler 28 Şubat’a kadar durdurularak online eğitime geçildi. Ülkeye sonra 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’da olan sadece KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişiler, 14 gün karantina şartıyla giriş yapabilecek.

Son 24 saatte 30 vaka

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saat içerisinde 30 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını ve 53 kişinin iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 37’ye yükselirken, ağır hasta sayısı ise 13 olarak kaydedildi.