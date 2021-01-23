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KKTC'de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde küresel çapta yaşanan koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilen okullarda, eğitim Pazartesi gününden itibaren tekrardan başlıyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:29
KKTC'de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor
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Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC'de okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Gelen bilgilere göre KKTC'de pandemi sebebiyle erkenden eğitime ara verilen okullarda yüz yüze eğitim tekrardan başlıyor. Fakat açıklanan karara göre Çatalköy-Karşıyaka bölgesinde ki faaliyet gösteren özel ve devlet okullarında yüz yüze eğitim başlamıyor .Bu bölgede faaliyet gösteren dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil tüm kurumlar çevrimiçi eğitim olarak devam edecek. Bu bölgelerdeki okullar ise Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlıyor.

Öte yandan KKTC'de Alsancak-Karşıyaka bölgeleri arasında kalan yerlerde koronavirüs vaka sayıları artışa geçtiği için 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren bu alanlarda bulunan club,meyhane,bar, eğlence merkezi vb gibi tüm mekanlar kapalı olacak, market,restoran vb alanlar ise sadece paket servis olarak hizmet verebilecek.

Kısıtlamaların ikinci bir karara kadar kesintisiz olarak uygulanacağı duyuruldu.

 

 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
KKTCYüz Yüze Eğitim
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