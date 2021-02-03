KKTC'de koronavirüs alarmı!

Dünya üzerinde virüs salgını devam ederken KKTC'de koronavirüs vaka sayısında 62 yerel olmak üzere toplam 71 yeni vaka tespiti ortaya çıktı. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 504'e ulaştı.
VAKA SAYISINDA ARTIŞ
KKTC'de koronavirüs vaka sayısındaki artışlar devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yaptığı açıklamaya göre 1 günde yapılan test sayısı 4 bin 954 olduğunu açıklayarak 62 yerel olmak üzere toplam 71 yeni vaka tespit edildiğini ifade etti.
KKTC'de son alınan verilere göre ise toplam vaka sayısı 2 bin 504' ulşırken, salgının başlangıcından beri koronavirüs vefat sayısı ise 14 kişi oldu.
Vakaların görüldüğü yerler ise 10 vaka başkent Lefkoşa, 45 vaka Gine, 7 vaka Gazimağusa, 2 vaka İskele, 4 vaka Güzelyurt, 1 vaka da Lefke Bölgesi şeklinde tespit edildi.
Diğer yandan Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile de koronavirüs kapsamında önlemler alınması doğrultusunda ada geneli itibari ile 10 Şubat'a kadar uzatıldı.