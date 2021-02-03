İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

KKTC'de koronavirüs alarmı!

Dünya üzerinde virüs salgını devam ederken KKTC'de koronavirüs vaka sayısında 62 yerel olmak üzere toplam 71 yeni vaka tespiti ortaya çıktı. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 504'e ulaştı. İşte detaylar

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:49
KKTC'de koronavirüs alarmı!
Takip Et:

Dünya üzerinde virüs salgını devam ederken KKTC'de koronavirüs vaka sayısında 62 yerel olmak üzere toplam 71 yeni vaka tespiti ortaya çıktı. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 504'e ulaştı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ

KKTC'de koronavirüs vaka sayısındaki artışlar devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yaptığı açıklamaya göre 1 günde yapılan test sayısı 4 bin 954 olduğunu açıklayarak 62 yerel olmak üzere toplam 71 yeni vaka tespit edildiğini ifade etti. 

Bakan Pilli, iki kişinin deniz yolu ile ülkeye giriş yaptığını, yedi kişinin ise daha önce tespit edilmiş olan vakalar ile temas halinde olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını aktardı.

KKTC'de son alınan verilere göre ise toplam vaka sayısı 2 bin 504' ulşırken, salgının başlangıcından beri koronavirüs vefat sayısı ise 14 kişi oldu.

Vakaların görüldüğü yerler ise 10 vaka başkent Lefkoşa, 45 vaka Gine, 7 vaka Gazimağusa, 2 vaka İskele, 4 vaka Güzelyurt, 1 vaka da Lefke Bölgesi şeklinde tespit edildi.

Diğer yandan Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile de koronavirüs kapsamında önlemler alınması doğrultusunda ada geneli itibari ile 10 Şubat'a kadar uzatıldı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 23:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAlarmKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da sel alarmı
Fransa'da sel alarmı
Paris'te korkunç olay! Kamyonet kalabalığa daldı! 1 ölü, 1 yaralı
Paris'te korkunç olay! Kamyonet kalabalığa daldı! 1 ölü, 1 yaralı
ABD'de Covid-19 sebepli ölümler artıyor!
ABD'de Covid-19 sebepli ölümler artıyor!
ABD'de helikopter düştü: 3 asker öldü
ABD'de helikopter düştü: 3 asker öldü
Dünya genelinde koronavirüs aşısı olanların sayısı, hastaların sayısını geçti
Dünya genelinde koronavirüs aşısı olanların sayısı, hastaların sayısını geçti
Ünlü isimlerin uğrak yeri olan adaya Fransa'dan kısıtlama
Ünlü isimlerin uğrak yeri olan adaya Fransa'dan kısıtlama

Popüler Haberler

POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
2019 Yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemeleri hesaplara yatırılacak
Türk Telekom Sil Süpür ile 5 GB bedava internet
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi yaş sınırı ve konusu
Kredi sicili nedir? Banka kredi sicili nasıl temizlenir? Kaç yılda bir temizlenir?
Sihirli Annem dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Tara Mcmillan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları 2021
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Savcı Bey'in oğlu kimdir? Gerçek adı nedir? Yağızkan Dikmen hakkında bilgiler
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Teknofest hangi ilde, ne zaman yapılacak?
Show TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.