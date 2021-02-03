KKTC'de koronavirüs alarmı!

Dünya üzerinde virüs salgını devam ederken KKTC'de koronavirüs vaka sayısında 62 yerel olmak üzere toplam 71 yeni vaka tespiti ortaya çıktı. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 504'e ulaştı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ

KKTC'de koronavirüs vaka sayısındaki artışlar devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yaptığı açıklamaya göre 1 günde yapılan test sayısı 4 bin 954 olduğunu açıklayarak 62 yerel olmak üzere toplam 71 yeni vaka tespit edildiğini ifade etti.

Bakan Pilli, iki kişinin deniz yolu ile ülkeye giriş yaptığını, yedi kişinin ise daha önce tespit edilmiş olan vakalar ile temas halinde olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını aktardı.

KKTC'de son alınan verilere göre ise toplam vaka sayısı 2 bin 504' ulşırken, salgının başlangıcından beri koronavirüs vefat sayısı ise 14 kişi oldu.

Vakaların görüldüğü yerler ise 10 vaka başkent Lefkoşa, 45 vaka Gine, 7 vaka Gazimağusa, 2 vaka İskele, 4 vaka Güzelyurt, 1 vaka da Lefke Bölgesi şeklinde tespit edildi.

Diğer yandan Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile de koronavirüs kapsamında önlemler alınması doğrultusunda ada geneli itibari ile 10 Şubat'a kadar uzatıldı.