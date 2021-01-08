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KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti

KKTC'de aile arasında çıkan bir tartışma sonrasında 14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

08 Ocak 2021 Cuma 16:56
KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti
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Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aile vahşeti yaşandı. Geçitkale ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayla ilgili yapılan ilk incelemede, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu’nu vurduktan sonra intihar ettiği iddiası ortaya atıldı.

Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri, korkunç cinayeti kimin işlediği ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, cinayetin işlendiği evde 2 adet boş kovan bulduğu ve olayda kullanılan tabancanın emare olarak alındığını belirledi.

Bir ailenin yok olduğu cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:56
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Anahtar Kelimeler:
KKTCCinayetIntihar
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