KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile, Başbakan Saner’in kabinede değişikliğe gittiği belirtildi.

‘’Hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim’’

Başbakan Saner,’yi görevinden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel getirildi. Üstel'den boşalan koltuğa ise UBP milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

Başbakan Saner kabine değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 20 aydır Sağlık Bakanı olarak görev yapan Ali Pilli’ye teşekkürlerini iletti. Pandemi nedeniyle yapılan nöbet değişiminin hem Ali Pilli hem de ülkesi için yararlı olacağını dile getirdi.