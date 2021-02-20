KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile, Başbakan Saner’in kabinede değişikliğe gittiği belirtildi.
‘’Hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim’’
Başbakan Saner kabine değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 20 aydır Sağlık Bakanı olarak görev yapan Ali Pilli’ye teşekkürlerini iletti. Pandemi nedeniyle yapılan nöbet değişiminin hem Ali Pilli hem de ülkesi için yararlı olacağını dile getirdi.
Son Güncelleme: 20.02.2021 23:32