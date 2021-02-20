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KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin görevden alındığını duyurdu. Kabinede yapılan değişiklik ile Ali Pilli'nin yerine Ünal Üstel getirildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 23:32
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile, Başbakan Saner’in kabinede değişikliğe gittiği belirtildi.

Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevinden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel getirildi. Üstel'den boşalan koltuğa ise UBP milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

‘’Hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim’’

Başbakan Saner kabine değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 20 aydır Sağlık Bakanı olarak görev yapan Ali Pilli’ye teşekkürlerini iletti. Pandemi nedeniyle yapılan nöbet değişiminin hem Ali Pilli hem de ülkesi için yararlı olacağını dile getirdi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 23:32
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Anahtar Kelimeler:
KKTCSağlık BakanıAli Pilli
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