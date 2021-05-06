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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum yönetimi, şahsıma ve halkıma karşı büyük bir operasyon başlattı açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki gayriresmi Kıbrıs konferansında Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı önerilerini Türkiye’nin de desteği ile müzakere masasına koymalarının büyük yankı uyandırdığını belirtip “Rum Yönetiminin KKTC’ye, Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma karşı büyük bir operasyon başlattığını görmekteyiz” açıklamasını yaptı. Detaylar haberimizde…

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:16
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum yönetimi, şahsıma ve halkıma karşı büyük bir operasyon başlattı açıklaması
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Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis’in açıklamalarıyla gazetelerde yer alan şahsına yönelik iddialara yazılı olarak yanıt verdi.

Farklı maksatlar ile pek çok KKTC vatandaşının “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle pasaportunu aldığını fakat bunun KKTC vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldukları anlamına gelmediğini vurgulayan Tatar, bunun Rum zihniyetinin dayatmasının bir sonucu olduğunu ve bu zihniyeti şimdi de siyasi amaçları için kullanmaya çalıştıkları belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Cenevre'de gerçekleşen gayriresmi 5 BM toplantısında, halkımız ve bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı önerimizi müzakere masasına koymamız büyük yankı yaratırken Rum Yönetiminin KKTC'ye, Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma karşı büyük bir operasyon başlattığını görmekteyiz." İfadelerine yer verdi.

Rum lider Anastasiadis’in, Paskalya mesajında Kıbrıs Türkleri’nin Rum Devletine dönen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşları olduğunu ileri sürmesini hatırlatan Tatar, Anastasiadis’in daha sonradan yaptığı açıklamasında da gerçek olmayan iddiasını güçlendirmek adına “97 bin Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ile pasaportunu aldığını” açıkladığını fakat bunun sebeplerini açıklamadığını söyledi.

"ANASTASİADİS'İN 'KIBRISLI TÜRKLER BİZİM VATANDAŞLARIMIZDIR' AÇIKLAMASININ HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR"

Tatar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği veya pasaportu alanların Rum Yönetimi ile herhangi bir vatandaşlık bağı olmadığı gibi bu insanlar kendi devletleri olan KKTC'de yaşamakta, vatandaşlık görevlerini KKTC devletine karşı yerine getirmektedir. Bu nedenle, Anastasiadis'in 'Kıbrıslı Türkler bizim vatandaşlarımızdır' açıklamasının hiçbir değeri yoktur ve belirttiğim gibi bu sadece siyasi amaçlara yöneliktir.

Bu arada, bazı gazeteler ile Rum gazeteleri eş zamanlı olarak benim 'Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullandığımı' ileri sürerek bazı haberler üretilmiştir. Bu haberlerin nerelerde üretilip nasıl servis edildiği de bilgimizdedir. İleri sürülen bu haberler yeni olmayıp bu konuda ilk haber 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı adayını engellemek için yapılmış, şahsım ve UBP'nin bütün bakanlarının 'Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullandıkları' ileri sürülmüştü. Şimdi de Kıbrıs konusunun kritik aşamasında Rum gazeteleri ile eş zamanlı olarak bu haberlerin yapılması oldukça dikkat çekicidir."

"AYDINLIK YARINLARA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

1960 yılında doğan bir kişi olarak, diğer insanlar gibi o dönemin yasal uygulamaları gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesine sahip olması kadar doğal bir şeyin olmadığını belirten Tatar, doğal olmayanın da bunu kullanıp şahsını yıpratmak istemeleri olduğunun altını çizdi.

Tatar, "Bu konuda da kararım, o doğum belgesinin iptal edilmesi yönündedir. Bu konuda da girişimlerim olacaktır. Bu tür haberleri üretenlere çağrım ise eğer Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum varsa bu pasaportu en son ne zaman ve nerede kullandığımı ortaya koymalarıdır. Vatandaşlarımdan beklentim, Kıbrıs konusunun bu kritik aşamasında her türlü provokasyon ile provokatif haberlere karşı dikkatli ve uyanık olmaları, birlik ve beraberliğimizi korumalarıdır. Hiç kuşkum yok ki daha aydınlık yarınlara birlikte ulaşacağız." Değerlendirmesini yaptı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
KKTCCumhurbaşkanıTatar
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