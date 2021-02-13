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Kızının röntgencisini bizzat kendi elleriyle yakaladı

ABD’de yaşanan olayda bir anne, kızının röntgencisini kendi elleriyle yakaladı. Polis memurlarının da aynı anda kovaladığı şahıs, kızın annesi tarafından yakalandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 14:41
Kızının röntgencisini bizzat kendi elleriyle yakaladı
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ABD’nin Texas eyaletinde gerçekleşen olayda bir anne 15 yaşındaki kızının odasının camına sürekli bakmakta olan bir şahsı tespit etti. Kızın annesi dışarı çıktığındaysa röntgenci hemen olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerine durumu bildiren anne kaçan röntgenciyi yakalamak adına koşmaya başladı. Anne, röntgencinin önünü keserek kendisini yakalamayı başardı. Polis ekiplerine gelene kadar röntgenciyi sıkıca yerde tutan anne, çevredeki polis ekiplerinin saygısını kazandı. Polis ekiplerinin gelmesiyle röntgenci gözaltına alındı. Röntgencinin ise uyuşturucu bulundurma ve gözaltından kaçıp direnme gibi birçok suçu olduğu ortaya çıktı.




Son Güncelleme: 13.02.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
RöntgenciABDAmerikaTexas
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