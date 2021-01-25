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Kısıtlamaları protesto eden Hollanda halkı sokaklara döküldü!

Koronavirüs salgınına karşı hükümetin aldığı kısıtlamaları protesto etmek isteyen Hollanda halkı sokaklara dökülürken gösteriler ülkenin diğer şehirlerine sıçradı. Eylemciler polisin sert müdahalesi ile karşılaşınca da ortalık savaş alanına döndü.

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:11
Kısıtlamaları protesto eden Hollanda halkı sokaklara döküldü!
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Hollanda’da koronavirüs kısıtlamalarına karşı dün başken Amsterdam ve Eindhoven’da başlatılan gösterilerde polisin sert müdahalesiyle birlikte tansiyonlar iyice yükseldi.

Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede bir polis aracı ateşe verilirken en az 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Amsterdam ve Eindhoven'da başlatılan kısıtlama karşıtı gösterile Lahey şehrine de sıçradı. Önlem ve tedbirlere yönelik yapılan eylemlerde göstericiler mağaza ve dükkanları yağmaladı. Bir polis aracını da ateşe verildiği gösterilerde ortalık savaş alanına döndü.

Tren istasyonu tarafında toplanan yüzlerce kişinin polise taş ile saldırdığı bildirilirken polisin göstericileri dağıtmak için tomalarla tazyikli su sıktığı ve ayrıca göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

Başkent Amsterdam’da bulunan Van Gogh Müzesi yakınındaki meydanda toplanan yüzlerce kişide Eindhoven şehrinde olduğu gibi ülkede uygulanan kısıtlamaları protesto ettiler.

Burada da polis, göstericileri dağıtmak için tomalarla tazyikli su kullandı.



Son Güncelleme: 25.01.2021 14:11
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HollandaSokağa çıkma YasağıGösteriProtesto
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