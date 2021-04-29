Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma!

Kırgızistan ve Tacikistan arasında stratejik Fergana Vadisi üzerindeki sınır gerginliği çatışmaya sebep oldu. Bugün iki ordu mensuplarının arasında şiddetli çatışma oldu. İki ülkenin de çatışma bölgesine takviye asker gönderdikleri öğrenildi.

İki ülkeyi karşı karşıya getiren nedeni sınırdaki Golovnaya Barajı olduğu belirtilirken; çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Çatışmalar, Kırgızistan’ın Batken kentine yakın bir bölgede yaşandı.

Kırgızistan topraklarının içinde yer alan Tacik ve Özbek enklavları, zaman zaman sıcak çatışmalara neden oluyor. Bu enklavlar Sovyetler Birliği döneminde, Orta Asyanın en verimli bölgesi olan Fergana vadisi üzerinden bölgedeki toplulukları birbirleriyle sürekli düşman tutma amacı taşımakta ve Ruslar tarafından oluşturulmuştu. Bağımsızlık zamanlarından bu yana tartışmalı sınırların düzeltilmesi yönünde çalışan diğer bölge ülkeleri henüz sonuca varamadılar.