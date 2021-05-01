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Kırgızistan, çatışmada ölen vatandaşları adına iki günlük ulusal yas ilan etti!

Son dakika haberine göre Kırgızistan Cumhurbaşkan Sadır Caparov, 29 Nisan’da yaşanan Kırgızistan- Tacikistan sınırında çatışan ve şehit olan vatandaşların anısına iki günlük ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:48
Kırgızistan, çatışmada ölen vatandaşları adına iki günlük ulusal yas ilan etti!
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Edinilen bilgilere göre Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinde yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ve Tacikistan sınırında çatışmada ölen kişilerin anısına 1 ve 2 Mayısıs tarihlerinde ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Kırgızistan Tacikistan sınırında su dağıtım şebekesini kontrol amaçlı giden vatandaşlar silahlı çatışmaya maruz kaldı. 31 Kırgız vatandaşı ölürken 134 yaralı olduğu açıklanmıştı. Tüm ülke 31 Kırgız'ın  ölümü ile üzüntüsünü yaşarken birçok ülke Kırgızistan'a baş sağlığı diledi.  İki günlük ulusal yas ilan edilen ülkede bayraklar yarıya indi.

 Acil Durumlar Bakanlığı ise Kırgızistan bölgesinde 21 ev, 10 benzin istasyonu, bir okul, 2 kafe, 8 bakkal, bir sınır karakolu, bir yangın kurtarma karokolunda yangın çıktığını açıklamıştı. Yaralılar tedavisi sürerken Cumhurbaşkanı Caparov, ölenlerin adına iki günlük yas ilan etti.




Son Güncelleme: 01.05.2021 13:48
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Anahtar Kelimeler:
KırgizistanUlusal YasçatışmaTacikistan
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