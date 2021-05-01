Kırgızistan, çatışmada ölen vatandaşları adına iki günlük ulusal yas ilan etti!

Edinilen bilgilere göre Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinde yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ve Tacikistan sınırında çatışmada ölen kişilerin anısına 1 ve 2 Mayısıs tarihlerinde ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.
Acil Durumlar Bakanlığı ise Kırgızistan bölgesinde 21 ev, 10 benzin istasyonu, bir okul, 2 kafe, 8 bakkal, bir sınır karakolu, bir yangın kurtarma karokolunda yangın çıktığını açıklamıştı. Yaralılar tedavisi sürerken Cumhurbaşkanı Caparov, ölenlerin adına iki günlük yas ilan etti.
Son Güncelleme: 01.05.2021 13:48